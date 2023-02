Crime teria acontecido há 13 dias no Cidade Aracy. PM recupera carro roubado em São Carlos e dois homens são detidos

Dois homens foram detidos nesta quarta-feira (22) Jardim Gonzaga, em São Carlos (SP), com um carro roubado de uma motorista de aplicativo no bairro. O crime teria acontecido há 13 dias no Cidade Aracy.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia apontou que dois homens suspeitos estavam circulando pelo comércio da região da Vila Prado e teriam entrado em uma padaria, mas sem comprar nada.

Com as características do carro, os policiais que faziam patrulhamento pela região perseguiram o veículo e conseguiram deter a dupla na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga.

Questionados, um deles alegou que teria comprado o carro por R$ 5 mil. O documento estava dentro do veículo, mas como tinha queixa de roubo, foi levado à Central de Polícia Judiciaria (CPJ), junto com os suspeitos de receptação.

A vítima do roubo também foi até o Plantão, mas não reconheceu nenhum dos suspeitos referente ao assalto. Na ocasião, ela teria sido abordada por um homem armado com faca e revólver na frente da casa de um passageiro, quando esperava para iniciar a corrida.

O carro foi devolvido à vítima com danos no interior, acessórios furtados e com a parte externa também danificada.

A dupla ficou à disposição da Justiça. A Polícia Civil deve continuar investigando o caso.

