PM reformado suspeito de integrar grupo de extermínio: o que se sabe sobre o caso em Ribeirão Preto

Yuri Malta, de 28 anos, preso desde sábado (28), foi afastado das funções em 2017 por questões psiquiátricas. À época, admitiu fazer uso de entorpecentes. PM reformado é preso por suspeito de tentar matar homem em Ribeirão Preto, SP

O policial militar reformado Yuri Vinícius de Almeida Malta, de 28 anos, está preso temporariamente por tentativa de homicídio na Vila Carvalho, em Ribeirão Preto (SP), desde o fim de semana por suspeita de balear um homem que carregava o filho de um ano no colo. (veja abaixo)

Segundo o Ministério Público, Malta também é suspeito de fazer parte de um grupo de extermínio.

Procurada, a defesa dele disse que se manifestaria em momento oportuno.

O g1 lista, abaixo, o que se sabe sobre a prisão do policial reformado e as investigações do caso:

Quando ele ingressou na Polícia Militar?

Quando foi afastado das atividades?

Por que foi afastado das atividades?

Já tinha histórico na polícia?

Pelo que está respondendo?

Como foi a prisão?

1. Quando ele ingressou na Polícia Militar?

Yuri Malta ingressou na corporação em 27 de maio de 2014, conforme publicação no Diário Oficial. À época, tinha 20 anos de idade. Enquanto esteve na ativa, sempre atuou como soldado em São Paulo (SP).

2. Quando foi afastado das atividades?

Malta foi reformado administrativamente em 18 de setembro de 2017, aos 23 anos. Dois anos depois, a defesa pediu à Justiça sua promoção, o que faria com que ele passasse a receber os vencimentos integrais do eventual novo cargo.

Naquele mesmo ano, o procurador Francisco Maia Braga negou o pedido ao entender que a graduação é um direito a militares da ativa que têm, pelo menos, 30 anos de serviços prestados.

“Nesse sentido, não tendo o autor prestado serviço à Corporação Militar pelo tempo necessário à obtenção dos direitos pleiteados, assegurar-lhe o pagamento de tais vantagens representaria verdadeiro enriquecimento sem causa, além de inadmissível ofensa ao princípio da legalidade”, escreveu o procurador.

Yuri Malta, PM reformado preso em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

3. Por que ele foi afastado das atividades?

O motivo para o seu afastamento foi descrito como “razões psicológicas”, aponta documento obtido pela reportagem. Em 2017, um laudo de exame de sanidade mental apontou sua incapacidade para a função.

À época, alegou que, após o seu ingresso na Polícia Militar (PM), adquiriu depressão, o que o levou a fazer uso de entorpecentes.

4. Já tinha histórico na polícia?

Yuri já acumula um processo-crime por disparos de arma de fogo em 2016. Nesse mesmo ano, cometeu transgressão considerava grave ao entrar no pátio do batalhão onde trabalhava e realizar sete disparos com sua arma. Ele estava de folga.

O suspeito acabou atirando contra o próprio pé e teve de ser contido pelos colegas de trabalho, segundo processo administrativo.

5. Pelo que está respondendo?

Malta responde por uma tentativa de homicídio ocorrida na sexta-feira passada (27) na Vila Carvalho. Ele é o principal suspeito de balear um homem de 27 anos que carregava o filho, de um, no colo.

A vítima, atingida no braço e nas costas, precisou ser socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. O estado de saúde não foi divulgado. Já a criança saiu ilesa.

Aos policiais, a vítima contou que estava na frente de casa e um carro preto passou. O carro do homem também foi atingido pelos tiros e foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), no Centro.

Polícia Civil cumpriu mandados contra policial militar reformado em Ribeirão Preto, SP

Sérgio Oliveira/EPTV

6. Como foi a prisão?

Yuri Malta foi alvo de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária de 30 dias no sábado (28). Ele foi encontrado no apartamento onde morava no Parque dos Bandeirantes em Ribeirão.

No imóvel, os policiais apreenderam duas armas de fogo e drogas. Malta recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia.

De acordo com informações apuradas pelo g1, o policial reformado foi levado ao Presídio Romão Gomes, em São Paulo, destinado a policiais militares.

Os mandados foram cumpridos por equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Ribeirão Preto e do 11º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

De acordo com o Ministério Público, Malta teria participado de ao menos sete casos de homicídios em Ribeirão Preto.

“Sim, há aí suspeitas de que ele faça parte de um grupo de extermínio em Ribeirão Preto […] É muito cedo para dizer, mas também há elementos que de que ele não esteja agindo sozinho. Também não sabemos, a polícia vai apurar isso, mas há possibilidade de outras pessoas estarem participando desse grupo de extermínio”, disse o promotor Marcus Túlio Nicolino.

Mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos em apartamento de PM reformado em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/Rede social

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Ferla