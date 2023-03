PM resgata criança que tentava pegar carona em estrada após fugir de casa por sofrer maus-tratos

Menina tem nove anos e contou que já tinha pegado carona para chegar até a estrada. Caso foi registrado em Silvanópolis, na região central do estado. Silvanópolis fica na região central do estado

Prefeitura de Silvanópolis/Divulgação

Uma menina de nove anos foi resgatada pela Polícia Militar após ser encontrada sozinha nas margens de uma estrada, tentando pegar uma carona. Ela contou que decidiu fugir de casa porque sofria maus-tratos. O caso foi registrado em Silvanópolis, na região central do estado.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A PM informou que a equipe estava fazendo patrulhamento na área rural, quando avistou a criança com a mochila nas costas. Imediatamente os militares abordaram a criança, que confirmou estar fugindo da casa de seus avós.

Ela foi questionada sobre como chegou ao local e relatou que tinha pegado uma carona com um homem desconhecido, que também tinha lhe dado um pouco de dinheiro para pagar a passagem de ônibus.

LEIA TAMBÉM

Pai é indiciado por estuprar filha de dez anos após criança não suportar abusos e contar para colega

Violência contra crianças de até 6 anos cresce no Tocantins e já são quase 800 notificações em 2022

A Polícia Militar chamou o Conselho Tutelar de Silvanópolis. Os conselheiros afirmaram que tinham conhecimento da situação de maus-tratos e que a família estava sendo acompanhada. O órgão também ficou responsável por dar prosseguimento às medidas cabíveis.

O g1 não conseguiu contato com o Conselho Tutelar. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que não houve nenhum registro do caso na delegacia da Polícia Civil.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Ferla