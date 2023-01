pm-resgata-menina-de-3-anos-encontrada-sozinha-e-chorando-em-casa-de-campinas

Segundo a corporação, residência estava em ‘péssimo estado de higiene e conservação’; mãe se apresentou à delegacia. Também no domingo, três crianças foram localizadas sozinhas em outra casa da metrópole. Fachada de unidade do Conselho Tutelar de Campinas

A Polícia Militar encontrou e resgatou uma menina de três anos que estava sozinha em uma casa no bairro Chácaras São José, em Campinas (SP), na noite de domingo (29). No mesmo dia, três crianças foram localizadas sozinhas em outra casa da metrópole (veja abaixo detalhes).

Ao chegar ao local, os policiais militares ouviram a menina chorando e pedindo ajuda e se depararam com o portão da residência trancado.

Os agentes tentaram contato com algum morador, mas, como ninguém apareceu, eles decidiram arrombar o portão.

Quando entraram, os policiais encontraram o interior da casa em “péssimo estado de higiene e conservação” e a criança em “situação de abandono” dentro de um quarto.

O Conselho Tutelar foi acionado, e a criança foi levada a um acolhimento institucional. Segundo o órgão, a mãe se apresentou à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) posteriormente. Não há informações se ela ficou presa.

Outro caso no mesmo dia

Também no domingo, três crianças de 3, 7 e 11 anos foram encontradas sozinhas em uma casa suja e sem alimento na Vila Vitória, em Campinas.

Segundo a Guarda Municipal, a mãe delas chegou no local depois dos agentes e foi indiciada por abandono de incapaz.

A Guarda informou que, segundo testemunhas, a mulher havia deixado as crianças sozinhas em casa na manhã de sábado (28) e não tinha retornado até a noite de domingo. Ela só compareceu quando os guardas já estavam no imóvel.

Alertado por outros jovens do bairro, um vizinho acionou os proprietários da casa, que era alugada. O cadeado foi estourado. O imóvel estava com roupas e objetos espalhados pelos cômodos.

A mãe das crianças foi levada para a delegacia. Na saída da casa, ela foi xingada e ameaçada por moradores que acompanhavam a ocorrência.

Crianças foram encontradas em casa suja e com roupas espalhadas em Campinas

