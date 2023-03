PM salva casal de idosos de incêndio em Santa Isabel

Policiais de patrulhamento viram fumaça no Jardim Monte Serrat. Ninguém se feriu. Fumaça chamou atenção de policiais em patrulhamento por bairro de Santa Isabel

Polícia Miltar/Divulgação

A Polícia Militar salvou um casal de idosos de um incêndio em Santa Isabel na manhã deste sábado (11). A PM informou que ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Militar, por volta das 11h30, policiais militares faziam patrulhamento no Jardim Monte Serrat quando viram fumaça saindo de um imóvel no bairro .

Depois de localizar de onde vinha a fumaça a equipe foi até a casa. No imóvel estava um casal de idosos que foi retirado do local. Os policiais solicitaram apoio de outras viaturas e do Corpo de Bombeiros. Um vizinho cedeu dois caminhões pipas que ajudaram a evitar que o fogo se alastrasse.

A PM informou que a idosa contou à Polícia Civil que a origem do incêndio foi um curto-circuito em razão de um fio descascado. Por conta do depoimento dela e como não houve vítima, a Polícia Civil decidiu pela liberação do local e dispensa da perícia.

Policiais, Corpo de Bombeiros e vizinhos ajudaram no combate ao fogo

Polícia Miliar/Divulgação

