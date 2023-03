PM suspeito de omissão durante show com 2 mortos e 3 feridos em Piracicaba firma acordo para ter caso arquivado

Denúncia aponta que o policial cometeu prevaricação por não prender o acusado por realizar os disparos, que é seu amigo, e por tê-lo auxiliado a deixar o local. Denunciado como autor dos tiros está preso e ainda aguarda julgamento. Confusão em festa sertaneja termina com dois mortos e um baleado em Piracicaba

Divulgação

Um policial militar suspeito de omissão em um show com duas pessoas mortas baleadas e três feridas, em um show realizado em Piracicaba (SP) em 20 de novembro de 2022, firmou um acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) para arquivar a acusação da qual era alvo na Justiça. Ele foi denunciado por prevaricação por não realizar a prisão de seu amigo, que também é PM e é o acusado de ser o autor dos disparos.

A confusão aconteceu na festa “Fervo”, que tinha como atração principal o show dos sertanejos Hugo & Guilherme. O evento foi no distrito Unileste. Durante o show, ocorreu um tumulto e os disparos de arma de fogo.

O evento estava ocorrendo no Parque Unileste. Os tiros disparados mataram Leonardo Victor Cardoso, de 25 anos, e Heloíse Magalhães Capatto, de 23 anos. Além disso, ficaram feridas pelos tiros outras três pessoas de 20, 21 e 27 anos.

LEIA MAIS:

Vídeo mostra momento de disparos que mataram dois em show em Piracicaba: ‘é tiro, é tiro’

Unicamp decreta luto após morte de estudante em confusão durante festa sertaneja em Piracicaba

O policial que teria se omitido também foi investigado por supostamente auxiliar o colega na fuga do local. Ele respondia em liberdade e o acordo que aceitou prevê o pagamento de um salário mínimo e meio como prestação pecuniária, modalidade que prevê a reversão desse valor às vítimas ou seus descendentes ou a entidade pública ou privada com destinação social.

Na festa onde ocorreram os disparos e as mortes, também estava a esposa do autor dos tiros, que também é policial e responde em liberdade por prevaricação. Ela não aceitou o acordo e, por isso, a Justiça aceitou a denúncia contra ela oferecida pelo MP-SP.

“As provas coligidas na fase inquisitiva, analisadas em sede de cognição provisória, evidenciam a materialidade dos fatos descritos na inicial e indicam a possibilidade de estar a denunciada envolvida em sua execução. Dou a ré por citada neste ato, tendo cópia e declarando ciência da Denúncia, devendo responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias”, aponta na decisão o juiz Luiz Antonio Cunha, da Vara do Júri e Execuções de Piracicaba.

Local do evento onde ocorreram os disparos e as mortes em Piracicaba

Giuliano Tamura/EPTV

A denúncia

O PM acusado de realizar os disparos foi denunciado em janeiro pelo MP-SP por homicídio triplamente qualificado com dolo direto (quando o autor prevê o resultado da ação) em relação a Leonardo e por homicídio triplamente qualificado com dolo eventual (quando assume o risco) em relação a Heloise.

Também foi denunciado por três tentativas de homicídio triplamente qualificados com dolo eventual em relação a três vítimas que foram baleadas, mas sobreviveram. As qualificadoras apontadas pelo MP-SP, que podem aumentar a pena caso sejam acolhidas pela Justiça, são praticar o crime por motivo fútil, mediante perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

De acordo com a denúncia, os disparos foram realizados após Leonardo intervir em uma briga entre o PM de 25 anos, um amigo seu e uma terceira pessoa.

“Os crimes foram cometidos por motivo fútil, pois o denunciado não aceitou a intervenção da vítima Leonardo na briga”, diz trecho da ação.

“Os crimes foram cometidos de forma a resultar perigo comum, pois o denunciado efetuou disparos de arma de fogo em meio à uma multidão de milhares de pessoas”, aponta outro trecho.

A Justiça de Piracicaba aceitou a denúncia da Promotoria no dia seguinte. Também na ocasião, foi determinada a prisão preventiva do réu, que já estava em prisão temporária desde 22 de novembro.

O juiz da Vara do Júri, Felippe Rosa Pereira, considerou os crimes de “extrema gravidade” e que causaram “grande repercussão social na comunidade piracicabana”.

“Vale acrescentar que, desde o cometimento do crime, não demonstrou interesse em cooperar com a Justiça, pois se desvencilhou da arma do crime e não apresentou o seu aparelho celular, sem falar na extrema gravidade dos delitos, sendo a manutenção de sua prisão de salutar importância para a efetiva apuração dos fatos”, acrescentou.

PM que atirou em show vai responder por homicídio triplamente qualificado em Piracicaba

Empurra-empurra foi motivo, conclui Deic

Após investigações, a Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) concluiu que o motivo dos disparos foi um desentendimento após um empurra-empurra no show. Ao finalizar a investigação, a corporação pediu a prisão preventiva do policial militar que efetuou os tiros.

A delegada Juliana Ricci, responsável pelo caso, afirmou que os disparos ocorreram após uma briga entre o indiciado e a vítima Leonardo.

“O que a gente tinha ali é que o local estava superlotado, eles acabaram se empurrando e acabaram se desentendendo ali no local. Mas a informação inicial que teria sido uma briga de casal ou que uma das vítimas teria interferido para apartar uma briga de casal, isso não se confirmou no trânsito das investigações”, explicou.

Segundo a chefe de polícia, o grupo integrado pelo PM estava em seis casais e todos foram ouvidos, além de testemunhas e houve, ainda, análise de imagens feitas por pessoas presentes no local. As apurações apontam que nenhum deles se conhecia.

Vídeo mostra momento de disparos que mataram dois durante show em Piracicaba

Também de acordo com a delegada, as investigações identificaram que o autor dos disparos foi o PM, por meio da análise dos três estojos das munições de munições encontrados no local. A arma não foi localizada.

“As munições foram vendidas para Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Mas a arma em si eu não posso afirmar que foi arma da corporação [Polícia Militar, onde o suspeito atuava]. Tudo indica que tenha sido, mas essa arma não foi localizada. O próprio autor disse que extraviou a arma”.

Ela também revelou que a esposa do indiciado e mais um amigo que estava no show são policiais, mas que apenas uma pessoa realizou disparos. “Só uma pessoa sacou a arma e atirou naquele local e essa pessoa foi identificada”.

Polícia pede prisão preventiva de PM que matou 2 durante show em Piracicaba

O que diz o acusado

Em nota, a defesa do suspeito lamentou as mortes e prestou condolências às famílias das vítimas. “Em respeito à ética profissional, não podemos trazer informações acerca dos fatos, contudo, a delegada Dra. Juliana, prestará maiores esclarecimentos”, informou.

Segundo delegada, o suspeito assume que estava no evento com a esposa e mais quatro amigos. Ele diz que houve uma briga e que se defendeu, mas não tinha intenção de matar.

“Ele disse que houve um empurra-empurra, a arma dele acabou caindo e, quando ele recuperou a arma, as pessoas teriam partido para cima dele e ele usou a arma para se defender. É essa a alegação dele.”

Por ser integrante de uma força de segurança pública, a Polícia Militar, o suspeito tinha porte de arma em qualquer lugar de todo território nacional, explicou a delegada.

Apuração da PM

Comandante do Comando de Policiamento do Interior (CPI-9) da PM, o coronel Cerqueira Leite informou que o caso também será apurado pela corporação, à época da identificação do indiciado.

“O Conselho de Disciplina que vai apurar a conduta, que pode gerar a demissão ou afastamento. Tem uma sequência de atividades que serão realizadas dentro do caso […] O processo apuratório, tanto da Polícia Civil quanto da Militar, vai individualizar as condutas. Então, é preciso um tempo para que nós analisemos todo o contexto. Certamente, todo o rigor será aplicado”, garantiu.

Vítimas

Uma das vítimas é um jovem de 27 anos, que foi atingido na região da orelha e têmpora. Ele ficou internado na enfermaria do Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba e recebeu alta após dois dias.

As vítimas que morreram baleadas são dois jovens:

Heloise Magalhães Capatto, de 23 anos, era estudante de Odontologia. Seu corpo foi sepultado em 20 de novembro. A Unicamp emitiu nota lamentando a morte e decretando luto oficial na instituição.

Heloise Magalhães, estudante de odontologia da Unicamp, morreu após ser baleada em festa sertaneja em Piracicaba (SP)

Reprodução

A outra vítima foi Leonardo Victor Cardozo, de 26 anos. Ele foi sepultado também em 20 de novembro, em Piracicaba.

Leonardo Victor Cardozo, de 26 anos, que morreu após ser baleado em confusão em festa sertaneja em Piracicaba (SP)

Reprodução/EPTV

Empresa organizadora do evento, Burn19 Produções, emitiu uma nota sobre o caso. “A organização do evento presta toda a solidariedade às vítimas e familiares que foram afetados por esse terrível ocorrido e se coloca à disposição das autoridades para a realização das diligências necessárias, bem como colaborar com os trâmites da investigação em andamento”

A empresa também informou que a festa contava com documentos legais e alvará para acontecer, e que no local do evento tinham seguranças particulares e que havia sim revista pessoal, além de atendimento ambulatorial.

A dupla sertaneja também emitiu nota lamentando o ocorrido. “Hugo e Guilherme se solidarizam com os familiares e repugnam qualquer tipo de violência, e lamentam profundamente acontecimentos como estes.”

VÍDEOS: confira outros destaques da região

Veja mais reportagens sobre a região

Vittorio Rienzo