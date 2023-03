PMs de Bento Gonçalves prestam depoimento à Corregedoria sobre caso de trabalho semelhante à escravidão

Informações da Polícia Federal apontam suposta participação de policiais militares nas agressões relatadas em depoimento de safristas. PMs seriam responsáveis pela segurança do alojamento de onde trabalhadores foram resgatados na semana passada. PMs de Bento Gonçalves prestam depoimento sobre caso de trabalho escravo no RS

Policiais militares do batalhão de Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul, começaram a ser ouvidos pela Corregedoria da Brigada Militar (BM). Informações compartilhadas pela Polícia Federal (PF) apontam suposta participação de PMs da cidade nas violências sofridas por trabalhadores encontrados em situação semelhante à escravidão. Eles seriam responsáveis pela segurança do alojamento de onde 207 safristas foram resgatados no dia 22 de fevereiro.

Cerca de quarenta servidores da Corregedoria da BM foram deslocados para Bento Gonçalves. Nesta sexta-feira (3), o órgão se reuniu com a Polícia Federal para ter acesso aos depoimentos que apontam a suposta participação de policiais.

Os trabalhadores relataram, ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), terem ficado sujeitos a situações de agressão com choques elétricos e spray de pimenta, cárcere privado e agiotagem.

Alojamento onde trabalhadores foram resgatados em Bento Gonçalves

Reprodução/RBS TV

Outro grupo

Na quinta-feira (2), outro grupo de trabalhadores baianos denunciou, em Salvador, ter passado pela mesma situação na Serra do RS. São 14 homens que trabalharam na colheita da uva e no abate de frangos entre agosto e novembro de 2022, mas fugiram entre janeiro e fevereiro deste ano.

Cláudio Nascimento da Silva, de 33 anos, relata que teve uma crise de asma e apanhou por isso enquanto trabalhava na Serra.

”Eu disse que não estava em condições de trabalhar. Ele chegou, me levou para um quartinho e me espancaram. Me deram um bocado de bicuda, murro, pontapé, depois me jogaram para o lado de fora, e os colegas me pegaram, me acudiram e me levaram para o hospital”, relatou o trabalhador.

A defesa desse novo grupo disse que os clientes sabiam que estavam sendo maltratados, mas que não tinham dinheiro para voltar ao estado de origem. Eles relatam ainda que a empresa apresentava dívidas que não poderiam ser pagas pelos trabalhadores.

Esse novo grupo afirma que trabalhou para as empresas Oliveira & Santana Prestadora de Serviço LTDA e para a Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde LTDA, que já é investigada por manter trabalhadores em situação degradante. As duas são de propriedade de Pedro Augusto Oliveira de Santana. A defesa do empresário disse que não vai se manifestar.

O grupo também denunciou uma terceira empresa, a D&G Serviços Administrativos LTDA, registrada em Bento Gonçalves. A reportagem não conseguiu contato com a empresa.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que o novo caso denunciado por esse grupo de trabalhadores também será incluído no mesmo inquérito civil que trata do caso. No fim da tarde desta sexta, o MPT do RS e o MPT da Bahia informaram que procuradores dos dois estados estão integrando um grupo especial para atuar no caso.

Situação de escravidão: espaço onde ficavam trabalhadores em Bento Gonçalves

Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Vittorio Ferla