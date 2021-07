Pneumatici Autobus con servizio “PAY per RIDE” Viaggiare in autobus sempre con pneumatici nuovi e senza costi aggiuntivi.

Viaggiare in autobus sempre con pneumatici nuovi e senza costi aggiuntivi.

La Gomec Srl azienda leader in Italia per il servizio Full Service Pneumatici a costo chilometrico, lancia sul mercato un altro innovativo servizio il “Pay per Ride”

Il servizio pneumatici Pay per Ride offre la possibilità al cliente di rendere gli pneumatici in qualsiasi momento e in qualsiasi stato d’usura e vedersi riconoscere il valore del battistrada residuo.

Il Team della Gomec ha esperienza pluriennale nella gestione pneumatici in full service, una gestione completa a 360 gradi che va dall’acquisto degli pneumatici fino allo smaltimento delle carcasse, per passare dalla manutenzione ordinaria fino all’allineamento della geometria degli assali.

Oggi abbiamo intervistato Enrico MASSI che coordina l’ufficio Business Development della Gomec Srl.

Come nasce questa idea di ritirare e valorizzare gli pneumatici usurati?

L’orgoglio di aver raggiunto nel corso di questo anno 5.000 bus in gestione full service (con un tasso di crescita annuo che supera il 30%) ci ha spronati a guardare al resto del mercato, ossia ai clienti non interessati al full service.

Le flotte di bus sono sempre maggiormente interessate ad avere costi certi, ma c’è una parte di esse che preferisce mantenere internamente la gestione degli pneumatici – rivolgendosi ai commercianti per l’acquisto dei prodotti e utilizzando i propri tecnici per le operazioni di manutenzione-.

Da oltre 1 anno studiamo con attenzione questi operatori e tutti i loro processi manutentivi.

Abbiamo preso in analisi 5 società di trasporto pubblico italiane che ritenevamo avere una buona gestione della manutenzione degli pneumatici.

Le aziende scelte per dimensioni diverse (dai 50 ai 1.000 bus), ed aree geografiche del nord e del sud Italia hanno dimostrato avere una buona organizzazione della manutenzione dei pneumatici.

Nonostante la competenza dei loro tecnici che sono riusciti nel corso degli anni ad ottenere buoni risultati di percorrenza chilometrica, è emerso che l’attenzione doveva essere posta nella fase finale ossia quella dello smontaggio dei pneumatici usurati. Per svariati motivi una rilevante percentuale di pneumatici dismessi avevano del battistrada residuo, quindi è lì che abbiamo concentrato il nostro lavoro.

E’ nato così il servizio Pay per Ride.

Vuole dire che queste aziende buttavano via pneumatici ancora buoni ?

Una percentuale rilevante di pneumatici dismessi possedevano del battistrada residuo e in alcuni casi anche molto alto.

Perché un’azienda di trasporto, -se come dice lei ben organizzata- debba buttar via pneumatici ancora utilizzabili?

Per svariati motivi, gli ne elenco alcuni:

1) Aumento della sicurezza : un pneumatico con battistrada residuo inferiore al 30% diminuisce di molto le proprie prestazioni, per questo molte aziende preferiscono non viaggiare con pneumatici molto usurati. Soprattutto quando praticano linee autostradali o strade ghiacciate.

2) Immagine dell’azienda : la società decide di non portare completamente a zero l’usura degli pneumatici al fine di aumentare l’immagine verso i propri passeggeri.

3) Consumi non uniformi : Spesso i tecnici devono cambiare gli pneumatici sull’intero asse malgrado sono sotto parametri da un solo lato. Quindi per esempio dal lato destro sono a fine vita mentre sul sinistro potrebbero percorrere ancora migliaia di chilometri.

4) Cambio di stagione : ad inizio della stagione invernale o estiva ci si trova a rimuovere degli pneumatici che non sono a fine vita ma neppure nelle condizioni di essere reimpiegati nella stagione successiva.

5) Tempi ridotti di manutenzione e distanza d’impiego del veicolo dalle officine : alcune aziende hanno linee molto distanti dai propri siti manutentivi, per questo alcuni automezzi vengono richiamati sporadicamente nelle officine. In questi casi, se ci si rende conto che il pneumatico è ancora nei parametri stabiliti ma potrebbe non esserlo più dopo poche settimane, si è costretti alla sostituzione.

Questi sono solo alcuni degli eventi, ce ne sono altri di minore rilevanza come ad esempio l’immatricolazione di nuovi automezzi con modelli di pneumatici non adatti alle linee dell’azienda.

Mi spieghi come funziona. Il cliente deve acquistare pneumatici da voi per avere questo servizio di permuta?

Certo, il cliente acquista dalla Gomec gli pneumatici, per ogni pneumatico acquistato viene attivato il servizio Pay per Ride.

Il cliente potrà renderli in qualsiasi momento e vedersi pagati i millimetri di battistrada rimanenti. Le tabelle prevedono un rimborso che va dai 40 euro per 3 mm di battistrada fino a 200 euro per 15 millimetri.

L’azienda di trasporto tramite un portale dedicato della Gomec potrà seguire tutte le fasi ed avere la rendicontazione di ogni singolo pneumatico. Potrà verificare dal ritiro degli pneumatici fino alla comunicazione del valore da rimborsare.

Dopo la richiesta di ritiro del cliente, chi si occuperà del trasporto?

Tutta la logistica è organizzata da noi. Il cliente deve solo fare un click sul nostro portale o inviare una mail se lo preferisce.

Venendo al sodo, quanto potrà risparmiare il cliente con questo servizio?

Sulle 5 aziende prese in esame, se avessero avuto il contratto Pay per Ride avrebbero avuto un rimborso medio pari al 23% del valore di acquisto degli pneumatici.

Ciò significa che un cliente con costo di acquisto pneumatici di 200.000 euro annui, avrebbe avuto un rimborso di 46.000 euro?

O ad esempio 230.000 euro di rimborso per i clienti con costo di acquisto di 1.000.000?

Si è proprio così, questo è facilmente verificabile per tutti i clienti, anche per i meno attenti. Io invito sempre i miei clienti a buttare un’occhio nei cumuli di carcasse usurate prima di mandarle allo smaltimento. Non è difficile rendersi conto che era possibile fare un miglior lavoro manutentivo e soprattutto capire quanti millimetri di battistrada non sono stati utilizzati. Invito inoltre a guadare questo servizio, non solo come strumento per risparmiare, bensì anche per l’aumento della sicurezza e a favore dell’ecologia.

La Gomec Srl è riconosciuta per offrire servizi di alto valore, ora con il Pay per Ride potrà rivolgersi al 100% del mercato di flotte Bus.