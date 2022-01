Pneumatici online: siti dove comprare le migliori gomme

Comprare pneumatici online è diventato molto semplice in quanto oltre al classico gommista sono sorti dei veri e propri store online dove è possibile scegliere il modello più adatto alla propria autovettura.

Il nostro mezzo di trasporto sia esso auto, moto, caravan, furgone o camion, deve essere sempre ben mantenuto e non solo per quanto riguarda la meccanica e la carrozzeria, anche l’acquisto di pneumatici di qualità infatti concorrono in modo esponenziale a due fattori fondamentali: la sicurezza e il consumo di carburante.

Ecco quindi che è fondamentale verificarne lo stato continuamente, soprattutto con le nuove regole del codice della strada che sanzionano molto pesantemente il guidatore che va in giro con pneumatici non del tipo autorizzato (invernali dal 1 novembre al 15 marzo e estivi nei mesi restanti) o ancor peggio, logori e con le scanalature inferiori a 5 mm.

Vediamo quindi quali sono i migliori siti dove poter comprare pneumatici e gomme online a prezzi vantaggiosi certificati in modo sicuro e se ci sono con consegna gratuita

Pneumatici.it

Il sito pneumatici.it che permette di confrontare caratteristiche e prezzi di numerosi articoli per l’auto.

Oltre ai pneumatici online ed ai loro accessori (come ad esempio i cerchioni) il portale tratta il car-pooling, indica e compara diverse società di autolavaggi ed autonoleggio, di centri montaggio, officine e riparazioni vetture ma anche specifici servizi dedicati al mondo delle quattro e delle due ruote come quelli relativi al finanziamento e all’assicurazione.

Per quanto riguarda i pneumatici online è possibile confrontare diversi tipi di cerchione e pneumatici per ogni stagione, con dati sempre costantemente aggiornati partendo dal form di inserimento dati che ha solamente due parametri: tipo di auto (gomme per automobile, moto, furgone, camion, fuoristrada e 4×4, bici, speciali e ricostruiti), il tipo dello pneumatico cercato (estivo, invernale o 4stagioni), la larghezza dello pneumatico, il suo diametro e la sua altezza.

Si viene reindirizzati sulla pagina dei risultati dove sono mostrati tutti gli pneumatici di varie marche con la possibilità di inserire direttamente il prodotto nel carrello oppure di vedere se ci sono ulteriori offerte.

Trovapneumatici.it è un sito di comparazione dei migliori prezzi di pneumatici online esclusivamente per auto e moto.

La caratteristica di questa piattaforma è la semplicità di utilizzo. Trova Pneumatici è l’unico sito che permette di aggregare i migliori siti italiani. Su questo comparatore di pneumatici è possibile cercare per modello di pneumatico o per caratteristiche.

Infatti il cliente che utilizza questo sito per avere il miglior prezzo delle gomme lo fa spesso tramite l’app che può scaricare sullo store di google o di apple.

Sia sul sito di Trova Pneumatici che sull’app è possibile cercare in pochi secondi il miglior pneumatico per la propria auto. è possibile filtrare per prezzi di pneumatici, per caratteristiche delle gomme o per recensioni dei migliori venditori di pneumatici on line.

Ci sono anche molti consigli per l’acquisto, oltre Trovapneumatici.it ci sono molti altri siti affidabili in italia come 123gomme, prezzi gomme, gomme auto, gomma diretto e gomme planet e pneumatici outlet.

Perché noi consigliamo TrovaPneumatici.it ?

Il nostro consiglio deriva dallo studio effettuato su 2000 automobilisti che avevano acquistato pneumatici.

Oltre 10 automobilisti che avevano acquistato pneumatici sul web, avevamo utilizzato l’app di TrovaPneumatici ed il risultato è stato che 10 su 10 sono riusciti a trovare il miglior prezzo per le gomme della propria auto acquistandole da venditori affidabili.

Tutti i clienti hanno ricevuto i pneumatici nei tempi promessi dal venditore e i dot erano recenti.

Insomma, chi acquista da trovapneumatici.it non ha spiacevoli sorprese.