pneumatici-pirelli-p-zero-elect-per-bmw-ix,-l’ammiraglia-elettrica-bavarese

Pirelli fornisce in primo equipaggiamento i pneumatici P Zero Elect alla nuova BMW iX, SUV 100% elettrico della casa auto tedesca, per le versioni xDrive50 e la più sportiva M60.

I pneumatici P Zero Elect sono disponibili per le versioni BMW iX xDrive50 nelle misure 255/50R21 109Y XL e 275/40R22 107Y XL, quest’ultima può essere montata anche sulla versione più sportiva M60 del SUV. Tutte le gomme riportano la stella sul fianco come marcatura per identificare lo sviluppo dedicato per questa BMW, nell’ambito della filosofia “perfect fit” di Pirelli, secondo la quale è stato anche realizzato un pneumatico da 22 pollici con maggior grip rispetto agli altri due pneumatici, rivolto al guidatore che vuole sfruttare il massimo delle prestazioni di questo veicolo. Questa gomma, oltre alla stella sul fianco, riporta una “I” per identificare questa particolare caratteristica.

Con questa nuova omologazione cresce la presenza in primo equipaggiamento di Pirelli sui nuovi veicoli elettrici e ibridi plug-in con pneumatici dotati del pacchetto di tecnologie Elect. Comfort di guida con basso rumore a bordo, aderenza immediata, ampia autonomia e sicurezza sono le principali prestazioni che caratterizzano i pneumatici Pirelli marcati Elect, come i P Zero sviluppati per l’ammiraglia elettrica tedesca. Lo sviluppo dedicato da Pirelli alla BMW iX conferma, dunque, la strada scelta dall’azienda che progetta pneumatici specifici per le auto elettrificate, BEV o ibride plug-in: questi prodotti nascono per valorizzare le caratteristiche delle auto “alla spina” e si riconoscono per la marcatura Elect sul fianco del pneumatico stesso.

Pneumatici per un’autonomia superiore delle batterie

I pneumatici Pirelli P Zero Elect sono sviluppati per la BMW iX focalizzandosi su una bassa resistenza al rotolamento per consentire all’auto di percorrere più chilometri con le batterie. Infatti, hanno un valore dell’etichetta europea in classe A che attesta questa particolare caratteristica, permettendo al guidatore di sfruttare appieno tutte le prestazioni della vettura.

A favorire la percorrenza chilometrica influisce anche il particolare profilo del pneumatico che presenta una migliore aerodinamica rispetto al P Zero standard. Grazie, infatti, a una modifica del profilo esterno, è stato realizzato un cordolo del pneumatico meno sporgente in grado di non generare turbolenze aerodinamiche, migliorando ulteriormente l’efficacia del pneumatico, senza per questo rinunciare a una adeguata protezione del cerchio. A questo si aggiungono le innovative scritte sulla guancia del pneumatico realizzate con la modalità cosiddetta Sunk, incavate e non in rilievo.

Silenzioso e con il massimo del comfort di guida

Particolare attenzione è dedicata al comfort per chi guida BMW iX, infatti i Pirelli P Zero Elect dedicati sono dotati anche della tecnologia PNCS (Pirelli Noise Cancelling System) che consente di ridurre il rumore generato dal rotolamento dei pneumatici. La tecnologia PNCS è composta da un particolare materiale fonoassorbente posto sulla superficie interna dello pneumatico, che permette di smorzare le vibrazioni che altrimenti verrebbero trasmesse all’interno del veicolo, con una conseguente riduzione del rumore generato dal rotolamento dei pneumatici. La struttura del pneumatico è stata ottimizzata per l’elevato peso di questo veicolo 100% elettrico a zero emissioni, garantendo una elevata sicurezza di guida in ogni condizione di traffico.

