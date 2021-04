Pnrr, cosa c’è per innovazione e digitalizzazione

Passando alla Componente 2 della Missione 1, troviamo 27,7 miliardi di euro con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo rafforzandone il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione attraverso una serie di interventi tra loro complementari. Entrando nel dettaglio delle risorse previste, 18,46 miliardi sono per la transizione 4.0; 5,31 miliardi per le reti ultraveloci (banda larga e 5G); 1,95 miliardi per le politiche industriali di filiera e internalizzazione; 750 milioni per investimenti ad alto contenuto tecnologico (ovvero contributi per sostenere gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature per produzioni di avanguardia tecnologica) e 30 milioni per la riforma del sistema della proprietà industriale. COMPONENTE 3 DELLA MISSIONE 1: TURISMO E CULTURA 4.0 Vanno inoltre 6,08 miliardi di euro al turismo e cultura 4.0 così suddivisi: 2,40 miliardi per il turismo 4.0; 2,42 miliardi per la rigenerazione culturale di piccoli siti turistici e culturali, aree rurali e periferie urbane; 1,1 miliardi per il patrimonio culturale per la prossima generazione e 160 milioni per industria culturale e creativa 4.0.

Nello specifico, delle risorse per il patrimonio culturale, il Pnrr prevede investimenti pari a: 500 milioni dedicati a piattaforme e strategie digitali per l’accesso al patrimonio culturale; 300 milioni per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per permettere un più ampio accesso e partecipazione alla cultura e 300 milioni per migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei.

Riguardo alla rigenerazione culturale di siti turistici, 1,02 miliardi saranno investiti per l’attrazione delle piccole città storiche; 600 milioni per la protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale; 300 milioni per programmi di valorizzazione dell’indentità dei luoghi, parchi e giardini storici, rigenerazione delle perefie urbane e 500 milioni per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e restauro del patrimonio Fec.

Infine, le risorse per il turismo 4.0 sono così suddivise: 1,8 miliardi per strumenti di sostegno alle politiche per il turismo, 500 milioni per Caput Mundi (Next Generation Eu per grandi eventi turistici) e 100 milioni per Hub del turismo digitale.