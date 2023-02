Poá abre inscrições para oficinas culturais; veja os cursos e como se inscrever

Inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 3 de março. Candidatos que não forem contemplados ficarão na lista de espera. Ao todo, serão 310 vagas para nove modalidades. Os interessados devem realizar a sua inscrição pela internet

Julien Pereira / Arquivo Secom – Poá

Poá está com inscrições abertas para as oficinas culturais. Ao todo, serão 310 vagas para nove modalidades.

Os interessados devem fazer a inscrição pela internet (clique no curso abaixo para fazer a inscrição), até o dia 3 de março. As aulas estão previstas para o dia 6 de março.

As modalidades oferecidas pela Secretaria de Cultura são balé, jazz, dança de salão, dança do ventre, artesanato, coral, danças urbanas, dança de coreografia e dança circular.

É importante ressaltar que, para as modalidades de coral da terceira idade, dança de coreografia e dança circular, os interessados devem comparecer à sede da Secretaria de Cultura (avenida Antônio Massa, 331, no Centro) para realizar a inscrição com o professor responsável.

Cursos

Balé

Balé adulto;

Infantojuvenil (manhã);

Infantojuvenil (tarde);

Juvenil (manhã);

Infantil (manhã e tarde).

Jazz

Iniciante;

Avançado.

Dança de Salão

15 a 35 anos;

35 a 59 anos.

Dança do Ventre

12 a 49 anos.

Artesanato

A partir de 15 anos.

Coral

Juvenil;

Terceira idade – (inscrições presenciais na sede da Secretaria de Cultura).

Danças Urbanas

Turma A;

Turma B;

Turma C;

Turma D.

Dança de Coreografia

Inscrições presenciais na sede da Secretaria de Cultura.

Dança Circular

Inscrições presenciais na sede da Secretaria de Cultura.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano