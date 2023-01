Poá oferece vacinação antirrábica no Jardim Medina nesta sexta-feira

Ação será realizada a partir das 9h. Serão disponibilizadas 500 doses do imunizante. Cão é vacinado em Poá

Rodrigo Nagafuti/ Secom Poá

Poá realiza uma ação de vacinação antirrábica de cães e gatos no bairro Jardim Medina, nesta sexta-feira (27). A imunização será feita por meio do Centro de Bem-Estar Animal (Cebeap), na Rua Barão de Cocais, altura do nº 340. O atendimento será realizado por ordem de chegada, no qual 500 senhas serão distribuídas aos moradores do bairro e adjacências.

Tutores precisam apresentar comprovante de endereço do bairro ou adjacência, e se possível, levar os cães e gatos considerados bravos ou de grande porte com focinheira. No caso dos gatos, o animal deve ser levado preferencialmente em caixas de transporte, para evitar a fuga.

A raiva é uma doença que também afeta os humanos, sendo facilmente contraída, principalmente por meio de mordidas, lambidas ou machucados causados por animais infectados.

Para mais informações basta entrar em contato com o Cebeap pelo telefone 4638-1330, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

