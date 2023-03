podcast-baixada-em-pauta-estreia-em-novo-formato-no-g1-santos

Programa conta com mais de 100 episódios e foi o primeiro a ser produzido por uma afiliada da Rede Globo. Em novo formato, podcast será conduzido por Matheus Müller (de verde), Gustavo Zanarolli (de cinza) e Luiz Linna (de preto). O convidado é o promotor do Gaeco Renato dos Santos Gama (de gravata)

O podcast ‘Baixada em Pauta’, do g1, estreia em novo formato neste sábado (1º). A partir de agora, o programa que traz as principais notícias e debates da Baixada Santista e Vale do Ribeira será disponibilizado tanto em áudio quanto em vídeo, o popular ‘videocast’. Além de contar com três apresentadores fixos e um convidado.

O programa, que já conta com mais de 100 episódios, estreou em novembro de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Segundo o diretor de conteúdo do Grupo Tribuna, Alexandre Lopes, o ‘Baixada em Pauta’ é pioneiro e representa uma marca nos conteúdos do segmento da Rede Globo. O podcast foi o primeiro a ser produzido fora do eixo Rio-São Paulo e feito por uma afiliada.

“Fizemos um marco na internet brasileira tendo o primeiro podcast regional dentro de uma plataforma Globo. Neste ano, o Matheus Müller, editor de conteúdo do g1, o Gustavo Zanaroli, chefe de redação da TV Tribuna, e também o Luiz Linna, produtor investigativo da emissora, vieram com um projeto de repaginar o ‘Baixada em Pauta’ e torná-lo mais atrativo e moderno”, comentou o diretor de conteúdo.

Alexandre Lopes acrescentou que, na reformulação do formato, o Grupo Tribuna construiu um estúdio para a gravação de podcasts. Ele comentou, ainda, que a duração do ‘Baixada em Pauta’ também vai mudar: em vez de 15 minutos, terá entre 45 minutos e uma hora.

“Assim, levamos mais conteúdo, entretenimento e informação para os internautas do g1 e telespectadores da TV Tribuna, agregando ainda mais valor para esse produto que já é um sucesso tanto jornalístico quanto comercial.”

Os apresentadores

O editor de conteúdo do g1 Santos, Matheus Müller, tornou-se apresentador do programa há aproximadamente um ano. De acordo com ele, as mudanças acompanham o que é considerado uma tendência no segmento de podcast. “O programa não ficará restrito ao áudio, mas terá vídeo desse bate-papo sobre assuntos regionais, o que vai nos aproximar ainda mais do público.”

Müller afirmou que os dois novos apresentadores, que trabalham na TV Tribuna, vão agregar conhecimento e dinamismo à conversa. “A presença deles ao meu lado vai trazer mais leveza ao papo, que vai perder um pouco o formato de entrevista que tinha.”

Podcast continuará sendo publicado sempre aos sábados

Um deles é o chefe de redação da emissora, Gustavo Zanaroli. Segundo o profissional, o novo formato vai permitir avançar em assuntos importantes da Baixada Santista e do Vale do Ribeira de uma forma diferente. “A ideia é conversar com personalidades e autoridades da região, de forma mais informal, descontraída. Sem excluir a relevância da informação. A expectativa é grande.”

O outro apresentador é o produtor Luiz Linna, da TV Tribuna. O jornalista, que se considera um consumidor do formato de podcasts, afirmou que é uma honra participar do ‘Baixada em Pauta’. “O programa já faz parte do cotidiano da nossa região. A ideia é ainda mais abrir esse leque de informações, para fomentar o debate e a opinião do público.”

