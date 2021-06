Ti ho già parlato delle Poke Bowl, quelle simpatiche ciotole Hawaiane riempite con alimenti super colorati? Bene, oggi te ne mostro una velocissima da preparare e super sfiziosa: Salmone Crudo, Lamponi e Spaghetti di Zucchine.

Poke Bowl con Salmone Crudo, Lamponi e Spaghetti di Zucchine

Come ti ho spiegato perfettamente nell’ articolo in parlo della prima Poke Bowl che ho creato in casa ( CLICCA QUI ), caratteristica principale di questi pranzi velocissimi sono i colori e il taglio degli elementi che le compongono.

Ogni ingrediente deve essere assolutamente ben visibile ad occhio nudo e senza lasciare troppo spazio all’ immaginazione.

Per creare questa Bowl ho impiegato veramente pochi minuti!

Come la maggior parte delle persone, sono sempre con i minuti contati, ma questo non significa che non ci tenga a curare la presentazione dei piatti che andrò a mangiare!

Prima del palato, bisogna assolutemente appagare la vista: credi che questa meravigliosa ciotola abbia fatto il suo dovere?

Direi decisamente di si! Soprattutto perchè all’ interno si nasconde un elemento curioso: gli Spaghetti di Zucchine!

Hai mai provato a farli?

Io li adoro! Trovo sia un alternativa geniale per mangiare la verdura che, da quello che so, viene apprezzato tanto anche dai più piccini sempre restii nei confronti delle verdure e soprattutto delle zucchine!

Realizzarli è veramente semplice, se hai lo strumento necessario ovviamente.

Non è indispensabile spendere centinaia di euro per acquistare l’ apparecchio apposito, sai?

Io utilizzo un modello piccolo, maneggevole e che somiglia ad un temperamatite, pratico da utilizzare e lavabile in lavastoviglie.

QUI troverai il modello che personalmente ti consiglio e che utilizzo da mesi.

Certo, esistono modelli super professionali, ma se sei alle prime armi con la cucina, trovo inutile sostenere spese sostanziose per questi attrezzi.

Lo SPIRALIZZATORE che utilizzo io somiglia tantissimo a un temperamatite, ma anzichè temperare la matita, tempererà le verdure da te scelte.

Puoi decidere di utilizzare le verdure che preferisci: zucchine, carote, melanzane, rape bianche e rosse.

Il bello degli spaghetti di verdure è che puoi decidere se mangiarli cotti o crudi: in tal caso, la verdura rimane talmente morbida che è veramente un piacere mangiarla così.

E’ proprio il caso della Poke Bowl che ti propongo oggi: velocissima, fresca e piena di spaghetti di zucchine!

La Ricetta della Bowl con Salmone Crudo, Lamponi e Spaghetti di Zucchine

Salmone Crudo, Lamponi e Spaghetti di Zucchine

Dettagli Tempo di Preparazione 20 minuti Tempo di Marinatura 15 minuti

Ingredienti 200 gr di Mais cotto

2 Zucchine crude

100 gr di Salmone Crudo

100 gr di Papaya

un cucchiaio di Semi di Sesamo Nero

una decina di Lamponi

Olio Evo

Salsa di Soia

Pepe

Zenzero

preparazione Taglia il Salmone a fette e mettilo a marinare per 15 minuti in una emulsione creata con Olio Evo, Salsa di Soia, Pepe e Zenzero

Scegli la tua Bowl preferita e inizia a riempirla con tutti gli elementi

Realizza gli Spaghetti di Zucchine e usali come fondo della Bowl

Parti con il mais: scolalo e sciacqualo bene sotto acqua fresca corrente

Taglia a cubetti spessi la Papaya e posizionali al fianco del Mais

Quando il Salmone sarà marinato, scolalo e disponilo al centro della Bowl

Condisci l’ insalata con il liquido di marinatura del Salmone, aggiungi un cucchiaio di Semi di sesamo e qualche Lampone

Il Mio Consiglio

Il mais tende a rimanere estremamente dolce, quindi abbondo tanto con le spezie.

Non sono una grande utilizzatrice del sale, quindi prediligo sempre aromi e spezie molto saporite per dare sapidità al piatto: ottimi con il pesce sono lo Zenzero ( sia fresco che secco ), la Curcuma e anche lo Zafferano!

Tu quali spezie utilizzi maggiormente?

Scrivimelo nei commenti!

Ti aspetto alla prossima ricetta!

Lorenza