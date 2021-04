Polaroid Go, la fotocamera istantanea più piccola di sempre

Tascabile e compatta, è accompagnata da speciali pellicole quadrate create ad hoc

(Foto: Polaroid)

Polaroid Go è il più piccolo modello di fotocamera istantanea al mondo e debutta con un design compatto e tascabile che però non sacrifica la qualità e le funzioni delle macchine fotografiche a stampa immediata di nuova generazione.

Le linee riprendono quelle delle Polaroid storiche con un profilo quasi aerodinamico del fronte, un fondo piatto, mirino sul lato sinistro, alloggiamento per il laccetto da trasporto e una presa ergonomica a una mano. Grazie a un lavoro di sottrazione è stato possibile scendere a 10 centimetri di lunghezza, 8 centimetri di larghezza e 6 centimetri di altezza. Il colore è bianco, con dettagli rossi e arcobaleno.

(Foto: Polaroid)

Non poteva mancare un piccolo specchio per i selfie abbinato a un sistema per l’autoscatto, il flash e la possibilità di scattare una foto a doppia esposizione. La batteria mignon è però a lunga durata e infatti sopravvive per ben 15 confezioni di pellicole istantanee. A proposito di pellicole, in concomitanza alla fotocamera debutta anche il formato speciale Go che è sempre quadrato ma con dimensioni ridotte per adattarsi al particolare modello.

“Abbiamo speso diversi anni a progettare Polaroid Go nei minimi dettagli – ha affermato Ignacio Germade, Chief Design Officer di Polaroid. – I componenti interni di questo modello sono disposti, come una sorta di ‘Tetris’ tridimensionale, in una composizione accurata che porta ad un design semplice e lineare e, soprattutto, alla più piccola macchina fotografica analogica istantanea possibile“.

Si potrà acquistare Polaroid Go in esclusiva nei vari punti Rinascente dal 12 maggio al 5 giugno, successivamente anche presso gli altri canali di vendita a 119,99 euro. Non è stato ancora comunicato il pfezzo delle pellicole e del kit con accessori da viaggio.