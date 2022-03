Polemica Pretelli-Venier, lui fa una battuta sull’età e lei al veleno: ‘Porello’

Una vera e propria polemica è quella nata nelle scorse ore sui social e che ha visto protagonisti Pierpaolo Pretelli e Mara Venier. L’ex velino di Striscia la Notizia ed ex concorrente del Grande Fratello vip 5 è stato infatti ospite di Silvia Toffanin nel programma Verissimo proprio nel corso della puntata andata in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 13 marzo 2022. Fin dal momento in cui ha fatto ingresso all’interno dello studio televisivo di Canale 5 ha espresso delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciata rivolta alla Venier e alla Rai. Ed ecco che proprio la celebre conduttrice di Domenica In è infatti intervenuta nelle scorse ore sui social.

Grande polemica sui social per le parole espresse da Pierpaolo Pretelli a Verissimo

Pierpaolo Pretelli per diverse settimane è stato uno dei protagonisti di Domenica In ovvero il celebre programma di Rai 1 condotto da Mara Venier .Ad un certo punto però del ragazzo si sono perse le tracce ed infatti sono stati molti i telespettatori che si sono domandati come mai sia stato improvvisamente allontanato dalla celebre trasmissione della domenica. Nessuno si è mai espresso anche se secondo quanto emerso sembrerebbe che lo spazio a lui dedicato non riuscisse ad ottenere particolari ascolti. Ma quali sono state nello specifico le parole che hanno alimentato tale polemica? Una volta fatto ingresso all’interno dello studio televisivo di Canale 5 Pierpaolo sembrerebbe aver affermato “Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Lì ho fatto un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’, tornare qui e trovare aria fresca è piacevole”. Parole queste che in molti hanno inteso come una frecciata rivolta alla rete televisiva avversaria, ovvero la RAI, e quindi di conseguenza alla Venier.

La replica di Mara Venier alle parole di Pierpaolo

Mara Venier però non è rimasta in silenzio, anzi al contrario proprio nelle scorse ore sembrerebbe aver replicato alle parole dichiarate dall’ex gieffino. La conduttrice nello specifico sembrerebbe aver condiviso una storia su Instagram commentando con una sola parola, ovvero “Porello” , quanto detto da Pretelli. Oltre a questa la Venier avrebbe poi condiviso un’altra storia su Instagram e nello specifico sembrerebbe aver ripostato il tweet di un utente che riportava tali parole “Forse il signor Pretelli dovrebbe avere un po’ di rispetto per Mara Venier”.

Pace fatta tra Mara Venier e Pierpaolo Pretelli?

Nelle scorse ore proprio Pierpaolo è intervenuto sui social per cercare di mettere un freno a tale polemica spiegando il motivo delle parole espresse. “Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Battuta già fatta anche ad una intervista di Tv Talk! Sarò sempre grato a Carlo e a Mara”. Queste le parole scritte su Twitter dal giovane Pretelli e alle quali Mara Venier ha risposto “Ok, tranquillo Pierpaolo, tutto chiaro… ci vediamo presto”.