polenta-“concia”-alla-crema-di-gorgonzola-e-salsiccia:-il-cibo-degli-dei.-il-segreto-per-farla-cremosa-e-senza-grumi

Alcune ricette fanno la storia del nostro paese: piatti poveri e rustici, consumati dai contadini nelle montagne del nord: la polenta! La polenta “concia”, una versione condita con i prodotti caseari disponibili nella zona, burro e Parmigiano o Grana, Fontina, Asiago o Gorgonzola; oppure la polenta “pasticciata”, al sugo di salsiccia o ai funghi, una versione sfiziosa, più ricca e saporita. Piatti della tradizione, corposi e sostanziosi, veri e propri comfort food invernali!

Ma è la polenta avanzata condita la protagonista dei nostri piatti: polenta al Gorgonzola e polenta al sugo di salsiccia; una ricetta di recupero, velocissima da preparare e da scaldare un minuto al microonde, anziché cuocerla al forno: morbida, golosa e colante, irresistibile! In alternativa potete preparare appositamente la polenta in anticipo, lasciarla raffreddare e poi tagliarla a fette per condirla e pasticciarla, oppure potete usare con questo sugo anche la polenta appena fatta. Vediamo come si prepara!

Polenta avanzata condita

Ingredienti per 4 persone

Polenta

400 g di farina di mais

un litro d’acqua

olio extravergine d’oliva

In una pentola dal fondo spesso versate un litro d’acqua e scaldatela, quando inizierà a sfiorare il bollore aggiungete il sale; versate la farina di mais a pioggia e mantenete la cottura ad alta temperatura, mescolate energicamente con l’aiuto di una frusta, aggiungendo un filo d’olio di oliva per evitare la formazione di grumi.

Proseguite con la cottura per 50 minuti a fuoco dolce senza smettere di mescolare, avendo cura di non far attaccare al fondo la polenta; una volta giunta a cottura, versate la polenta in un contenitore e lasciatela raffreddare. Tagliatela a fette o a pezzettoni la polenta ormai fredda, e procedete con la ricetta.

Concia al Gorgonzola

500 g di polenta del giorno prima

250 g di gorgonzola

150 g di parmigiano stagionato, grattugiato

qualche fiocco di burro

pepe nero

Disponete i pezzi di polenta sul fondo di una pirofila, coprite con cubetti di Gorgonzola, e una manciata di parmigiano; ripetete gli strati fino ad ultimare tutti gli ingredienti, ultimando con Gorgonzola, parmigiano e fiocchi di burro. Scaldate nel forno a microonde a potenza max per un minuto, fino che il formaggio sarà fuso e colante. Sfornate, lasciate riposare 5 minuti prima di portare a tavola con una spolverata di pepe.

Pasticcio al sugo di salsiccia

500 g di polenta del giorno prima

300 g di passata di pomodoro

80 g una salsiccia

mezza cipolla

olio extravergine di oliva

sale e pepe

150 g di pecorino stagionato, grattugiato

qualche fiocco di burro

Soffriggete la salsiccia sbriciolata in una padella con un filo d’olio e la cipolla tritata, sale e pepe; aggiungete la passata di pomodoro e fate restringere per 5 minuti. Disponete i pezzi di polenta sul fondo di una pirofila, coprite con abbondante sugo di salsiccia, e una manciata di pecorino; ripetete gli strati fino ad ultimare tutti gli ingredienti, ultimando con sugo di salsiccia, pecorino e fiocchi di burro. Scaldate nel forno a microonde a potenza max per un minuto, fino che il formaggio sarà fuso ed il sugo fumante. Sfornate, lasciate riposare 5 minuti prima di portare a tavola.

ricette dal blog Caos&Cucina

