Polenta e baccalà: i giorni della merla in Veneto

Polenta e baccalà. Per dirlo alla vicentina, bacalà. L’ingrediente base di questa delizia veneta è lo stoccafisso, un pesce essiccato che viene poi battuto, bagnato e cucinato. La ricetta della tradizione vuole ingredienti come olio extravergine d’oliva di alta qualità, sarde o acciughe sotto sale, latte, formaggio grana e cipolle. C’è poi chi preferisce l’aglio, chi preferisce un risultato più delicato e non mette le acciughe, ma la regola resta una: non rimescolare il baccalà e dargli almeno 2-3 giorni di tempo per idratarsi. Per quanto riguarda la polenta invece, nasconde molte insidie. Per preparare una ricetta perfetta, iniziate con la farina di mais bramata e proseguite leggendo i 5 errori da non fare.

Baccalà mantecato al latte di mandorle con polenta.

E ora che le basi sono pronte, non resta che liberare la fantasia! Abbiamo pensato a ricette natalizie a base di polenta e baccalà da mixare, abbinare e presentare in degustazione. Lasciatevi ispirare dalle ricette: baccalà mantecato e polenta bianca, baccalà mantecato e polenta, salmone mantecato con vellutata ai semi di finocchio, cubi di polenta e bacon, baccalà mantecato al latte di mandorle con polenta, millefoglie di polenta, radicchio e taleggio, guancia di vitello con polenta, polenta, lenticchie, mortadella di fegato, cubi di polenta con formaggi e mandorle, baccalà con spuma di mandorle e noci, umido di scampi e seppioline con polenta morbida, crocchette di patate e baccalà, baccalà e panelle con pesto di erbe, fish cakes di baccalà con salsa rosa, cannoli al baccalà su gallette di cannellini, crocchette di baccalà mantecato, cornetti di grana con crema di baccalà, frittelle di mele e baccalà su insalata di finferli e porcini, baccalà in umido alla ghiotta, baccalà fritto in pastella ai pistacchi, arrosto di salmone e baccalà ripieno di gamberi rossi e baccalà in umido e polenta bianca.

Ecco le nostre ricette con polenta e baccalà