Polícia abre duas investigações contra torcedor que invadiu campo com filha no colo para agredir jogador do Caxias em Porto Alegre

Inquéritos apuram agressões em campo e exposição de menina, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Torcedor de 33 anos deve depor à polícia nesta segunda-feira (27). Torcedor invade campo com filha no colo para agredir jogador do Caxias em Porto Alegre

A Polícia Civil abriu duas investigações para apurar a conduta do torcedor do Internacional que invadiu o campo com a filha de 3 anos no colo para agredir um jogador do Caxias neste domingo (26) no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O primeiro inquérito vai apurar as agressões e a invasão de campo, enquanto o segundo investiga eventual crime contra a criança. A partida era válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho.

O homem de 33 anos é morador de Canoas, na Região Metropolitana, e não tem antecedentes criminais. Ele deve prestar depoimento na tarde desta segunda-feira (27) na 2ª Delegacia de Polícia da Capital.

A Delegacia da Criança e do Adolescente trabalha com a hipótese de exposição de uma criança a um vexame ou constrangimento por parte do responsável ou cuidador. O crime está previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e prevê pena de seis meses a dois anos de detenção.

A menina também deve passar por exames, para verificar se ela sofreu alguma lesão durante a confusão.

ge: Jogador do Caxias sofre fratura no nariz após briga

Torcedor com criança no colo agride jogador do Caxias no Beira-Rio em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

O Ministério Público (MP) disse que aguarda as imagens oficiais e a identificação dos envolvidos para analisar o material e, então, se manifestar.

O Sport Club Internacional disse repudiar a situação e que trabalha na identificação das pessoas que invadiram o gramado. O clube colocou as imagens das câmeras do estádio à disposição da polícia e avalia punições previstas em seu estatuto, como a suspensão ou o afastamento dos torcedores do quadro social.

O mesmo torcedor agrediu o cinegrafista Gabriel Bolfoni, da RBS TV, enquanto ele fazia a gravação das imagens do jogo. O Grupo RBS se manifestou por meio de nota:

“A respeito da agressão sofrida pelo repórter cinematográfico Gabriel Bolfoni, da RBS TV, após um torcedor ter invadido o campo em meio à briga entre jogadores ao fim da partida de Internacional e Caxias, neste domingo, no Beira-Rio, o Grupo RBS reforça seu repúdio a toda e qualquer forma de violência dirigida a jornalistas em atividade profissional. Nos solidarizamos com Gabriel, a quem estamos prestamos todo apoio, e reiteramos a defesa da liberdade de imprensa”, diz.

Torcedor com criança no colo agride cinegrafista da RBS TV no Beira-Rio em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi