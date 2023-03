Polícia Ambiental aplica R$ 84,9 mil em multas por pesca irregular na piracema na região de Piracicaba

Entre novembro e fevereiro a pesca é proibida, para preservação de espécies nativas. Flagrante de pesca irregular durante a piracema

Divulgação/ Polícia Ambiental

Durante o período da piracema, a Polícia Militar Ambiental aplicou cerca de R$ 84,9 mil em multas por pesca irregular na região de Piracicaba (SP). O balanço foi divulgado pela corporação nesta quarta-feira (1º), após o término do período de reprodução dos peixes.

O período da piracema regulamenta a pesca entre os meses de março e outubro e proíbe a pesca entre novembro e fevereiro. Ela tem objetivo de evitar a pesca predatória e garantir a reprodução das espécies nativas.

Durante o período, praticar pesca amadora ou profissional de peixes nativos e em determinados locais é crime ambiental.

Na região de Piracicaba, que inclui a metrópole e outras 45 cidades, foram feitas 150 ações de fiscalização de 1º de novembro a 28 de fevereiro, que resultaram em 36 autos de infração.

Além das multas, a legislação também prevê apreensão do pescado e apetrechos usados. Foram 93 quilos de peixes apreendidos e 415 metros de redes de pesca. Segundo a Polícia Ambiental, foram 269 horas de patrulhamento náutico no período.

Proibido o ano inteiro

A partir desta quarta, com exceção ao perímetro urbano da cidade, a pesca no Rio Piracicaba está permitida. Os locais onde há proibição são sinalizados com placas e, mesmo fora da piracema, a pesca na zona urbana é crime ambiental.

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a pesca dentro do perímetro urbano de Piracicaba é proibida no trecho entre a ponte “Zé do Prato”, próxima ao Shopping Piracicaba, e a Ponte do Morato, no final da Rua do Porto.

Quem descumpre a lei pode pagar multa de R$ 700 a R$ 100 mil. O infrator ainda pode ser detido e responder por crime ambiental previsto na Lei 9605/98, com pena de 1 a 3 anos de detenção. Além disso, ele pode ter o produto da pesca, barcos, motores e veículos apreendidos.

