Polícia Ambiental apreende 85 aves em casa no bairro Jardim das Nações em Taubaté, SP

Ao todo, são 77 espécies exóticas e 8 nativas. Homem foi multado em R$ 21 mil. PM Ambiental apreende 85 aves e multa responsável em R$ 21 mil em Taubaté

Divulgação

A Polícia Militar Ambiental apreendeu 85 aves em situação irregular nesta terça-feira (24) em uma casa no bairro Jardim das Nações em Taubaté (SP).

Segundo os agentes, o responsável pelos animais não possuía autorização e nem a documentação necessária para a criação das aves. Dentre elas, eram 77 exóticas e 8 nativas.

Todos os pássaros foram apreendidos. As aves nativas foram recolhidas e encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS).

O proprietário foi multado em R$ 21,4 mil e responderá por crime ambiental por possuir aves nativas em cativeiro e por introduzir aves exóticas sem um parecer técnico.

