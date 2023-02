Polícia Ambiental autua mulher em R$ 3 mil por manter em cativeiro aves silvestres sem autorização no distrito de Planalto do Sul

Pássaros das espécies coleirinho-papa-capim, trinca-ferro e curió foram soltos no Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio (SP). Polícia Ambiental autua mulher por manter aves silvestres sem autorização no distrito de Planalto do Sul

Uma mulher, de 22 anos, foi autuada pela Polícia Militar Ambiental nesta quinta-feira (23) no distrito de Planalto do Sul, em Teodoro Sampaio (SP), por manter em cativeiro aves silvestres sem autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Na ocasião, foi verificada a manutenção em cativeiro de seis pássaros, sendo dois coleirinhos-papa-capim, dois trinca-ferros e dois curiós.

Os policiais elaboraram um auto de infração ambiental no valor de R$ 3 mil por ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem a devida autorização.

As aves foram apreendidas e, por apresentarem estado bravio, foram soltas em hábitat natural no Parque Estadual do Morro do Diabo, também em Teodoro Sampaio.

A responsável ainda responderá criminalmente pelo ato.

