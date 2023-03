Animais foram encontrados sem alimentação; alguns estavam mutilados. Espécie está em extinção, segundo Ibama. Polícia Ambiental encontra 120 jacarés-de-papo-amarelo em criadouro abandonado em Bofete

Polícia Ambiental/Divulgação

Uma denúncia levou a Polícia Ambiental a um criadouro irregular de jacarés-de-papo-amarelo em Bofete, no interior de São Paulo. O local havia sido abandonado pelo dono.

Segundo a corporação, foram localizados 120 animais, com idades entre 10 e 15 anos, alojados em 27 tanques, todos sem alimentação. Alguns deles estavam mutilados.

O jacaré-de-papo-amarelo faz parte da lista de animais em extinção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

No local em Bofete, foram encontrados canos entupidos por fezes, água parada com muitos mosquitos, lodo e até ossadas de jacarés, o que indica que, por falta de alimentação, os animais estavam praticando canibalismo.

Ainda de acordo com a Polícia Ambiental, vizinhos do criadouro alegaram que há quatro meses ninguém aparece na área. O dono do local foi multado em R$ 360 mil.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente informou que está providenciando destinação e alimentação imediatas para os animais.

Vittorio Ferla