Polícia Ambiental encontra 13 galos usados para rinha em Araras e multa homem em R$ 39 mil

Aves estavam em condições precárias, com pouca água e alimentação, o que configura maus-tratos. Polícia Ambiental encontra 13 galos usados para rinha em Araras (SP)

Polícia Ambiental/Divulgação

A Polícia Ambiental encontrou na quarta-feira (1º) em Araras (SP) 13 galos da espécie índio gigante em situação de maus-tratos. O proprietário foi multado em R$ 39 mil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia recebeu denúncia de que havia uma criação de galos para a prática de rinha no Jardim São João.

Os policiais foram ao local e encontraram as aves em condições precárias, com pouca água e alimentação, o que configura maus-tratos.

A polícia também recolheu no local seringas usadas, medicamentos, bucha de espora, capa de bico e um artefato semelhante a um ”ringue” para as praticas das rinhas. Os objetos foram apreendidos.

Os galos foram retirados do local pela equipe de Zoonoses de Araras e posteriormente encaminhados para a ONG Sempre do Seu Lado.

Policiais encontraram 13 galos em situação de maus-tratos em Araras (SP)

Polícia Ambiental/Divulgação

Espaço usado como ‘ringue’ para as rinhas de galos em Araras (SP)

Polícia Ambiental/Divulgação

