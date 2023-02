Três multas pelas infrações ambientais foram aplicadas nesta quarta-feira (8). Ninguém foi preso. Polícia Ambiental multa empresa em mais de R$ 3 milhões por queima de vegetação para cultivo de cana em Jaú

Polícia Ambiental/Divulgação

A Polícia Ambiental multou em mais de R$ 3 milhões uma empresa por irregularidades no uso das terras em propriedades rurais para cultivar cana-de-açúcar em Jaú (SP). A multa foi aplicada nesta quarta-feira (8).

Segundo a polícia, a equipe fiscalizou cinco propriedades alugadas por essa empresa. Após a mensuração das áreas, os policiais elaboraram três multas de infrações ambientais.

As infrações apontadas foram: danificar 50 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente, danificar 99 hectares de vegetação nativa em área comum e fazer uso de fogo em 32 hectares de área para cultivo da cana.

A Polícia Civil vai investigar o caso. Ninguém foi preso.

