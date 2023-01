Polícia Ambiental multa empresa em mais de R$ 300 mil por queimadas em canavial em Jaú

No local, foram constatadas cerca de 133 hectares de áreas atingidas pelo fogo. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (26). Foram constatadas cerca de 133 hectares de áreas atingidas pelo fogo em Jaú (SP)

Polícia Ambiental/Divulgação

A Polícia Ambiental multou uma empresa em pouco mais de R$ 320 mil por crimes ambientais em terras para cultivo de cana de açúcar, em Jaú (SP). O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (26).

De acordo com a corporação, após vistoria em três propriedades arrendadas pela empresa, as quais são divididas em agropastoris, para cultivo de cana-de-açúcar, vegetação nativa e área de preservação permanente, foram constatadas cerca de 133 hectares de áreas atingidas pelo fogo.

Diante do cenário, foram elaborados quatro autos de infrações ambientais contra a empresa, no valor de R$ 327,3 mil, por danificar vegetações nativas fora e dentro de espaço em área de preservação permanente e fazer uso de fogo em áreas agrossilvopastoris.

Os representantes da empresa irão responder administrativamente e criminalmente pelos atos.

Valor da multa por danificar vegetações nativas é R$ 327,3 mil, em Jaú (SP)

Polícia Ambiental/Divulgação

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

pappa2200