Polícia Ambiental recebe doações para vítimas das chuvas no Litoral Norte de SP; veja locais na região de Ribeirão Preto

Itens como água potável, alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza podem ser entregues das unidades. Cidades do litoral norte recebem doações para famílias que sofreram com enchentes

O 4º Batalhão de Polícia Ambiental de Ribeirão Preto (SP), Franca (SP), Ituverava (SP) e Barretos (SP) está arrecadando doações para as vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte do Estado de São Paulo.

As chuvas atingiram principalmente a cidade de São Sabastião (SP), deixando mortos, desabrigados e inúmeras pessoas sem alimentos, águas e insumos básicos.

Segundo as unidades ambientais, a maior necessidade é por itens como:

Água potável

Alimentos

Produtos de higiene pessoal

Produtos de limpeza

Roupas infantis e masculinas

Fraldas descartáveis (infantis e geriátricas)

Ração para animais domésticos

Todas as unidades ambientais da região de Ribeirão Preto recebem doações. Confira os endereços:

Ribeirão Preto: Rua Peru, 1472, Vila Mariana

Barretos: Av. Dorival Teixeira, 261, Vale Verde

Franca: Av. Dr. Flávio Rocha, 4511, Parque dos Pinhais

Ituverava: Av. Carolina Judith dos Santos, 727, Parque Recreio

