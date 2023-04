Polícia Ambiental resgata jiboia em posto de combustíveis na zona rural de Regente Feijó

Funcionários do local colocaram o animal em uma caixa e acionaram os agentes. O réptil é jovem e foi solto em seu habitat natural. Jiboia é resgatada em posto de combustíveis na zona rural de Regente Feijó (SP)

Polícia Ambiental

Uma jiboia (Boa constrictor) foi resgatada, neste domingo (2), em um posto de combustíveis no bairro São Sebastião, conhecido popularmente como “Pito Aceso”, na zona rural de Regente Feijó (SP).

Conforme a Polícia Ambiental informou ao g1, o animal foi colocado em uma caixa pelos funcionários do estabelecimento, que em seguida acionaram os policiais.

O réptil é jovem e foi solto em seu habitat natural, também na zona rural do município.

Jiboia é resgatada em posto de combustíveis na zona rural de Regente Feijó (SP)

Polícia Ambiental

Constrição

A jiboia (Boa constrictor) é uma cobra grande, podendo chegar até quatro metros de comprimento, sendo a cauda curta e menor do que 15% da extensão do corpo.

A dentição é áglifa (sem dentes injetores de veneno). Para alimentar-se, mata as presas por constrição. Ou seja, a cobra enrola-se na presa e aperta-a firmemente, até que sinta com o corpo que a respiração e os batimentos cardíacos do animal cessaram. A jiboia abre, então, a boca e engole a presa inteira, pois a cobra não possui dentes para mastigar o alimento.

Ela pode utilizar as árvores e arbustos e também tem hábito terrícola. O famoso “Bafo de Jiboia” nada mais é do que uma estratégia de defesa, em que a serpente expulsa o ar dos pulmões produzindo um som característico. Uma reação que vem, muitas vezes, acompanhada do “bote”.

Possui atividade noturna e é vivípara (dá à luz filhotes), produzindo de oito a 49 crias por ninhada, sendo a gestação de 127 a 249 dias.

Vive em áreas florestadas, cerrados e caatinga, distribuídas entre o norte do México e a Argentina, e alimenta-se de aves e mamíferos.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo