Polícia apreende 11 tijolos de maconha dentro de carro em Guaratinguetá

Motorista e passageiros abandonaram o veículo assim que avistaram os policiais. Até o momento, ninguém foi preso. Polícia faz apreensão de 11 tijolos de maconha no bairro Jardim Tamandaré em Guaratinguetá

Divulgação / Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu, nesta sexta-feira (24), 11 tijolos de maconha que estava dentro de um carro no bairro Jardim Tamandaré, em Guaratinguetá. Duas pessoas que estavam dentro do veículo fugiram assim que avistaram os policiais.

Equipes faziam patrulhamento pelo bairro, quando avistaram o carro. Na tentativa de abordagem, duas pessoas abandonaram o veículo e fugiram.

No carro, os policiais encontraram 11 tijolos de maconha, dois celulares e uma bolsa. O caso foi registrado na delegacia de plantão da cidade, e o veículo e drogas apreendidos.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina.

Vito Califano