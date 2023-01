Polícia apreende 130 kg de maconha na Grande Natal e detém dupla por tráfico de drogas

Ação aconteceu nesta quinta-feira (26) em Macaíba, segundo confirmou a Polícia Civil. Polícia Civil e PRF apreenderam 130 kg de maconha na Grande Natal.

Uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Narcóticos de Natal (Denarc) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, nesta quinta-feira (26), uma carga de 130kg de maconha.

O caso ocorreu no município de Macaíba, na região metropolitana de Natal.

Um homem de 40 anos e uma jovem de 19 anos foram presos em flagrante pela suspeita de tráfico de drogas.

Segundo a delegada Ana Laura, da Denarc, a polícia recebeu uma denúncia de que a droga seria transportada de Mossoró, no Oeste potiguar, para o bairro Emaús, em Parnamirim, na região metropolitana de Natal, em um carro modelo Pálio Weekend preto.

A Polícia Civil informou os dados do veículo à Polícia Rodoviária Federal, que abordou o carro quando ele passava pela unidade da corporação na BR-304 em Macaíba. O homem e a mulher estavam no veículo, junto com a carga de droga.

Após a apreensão da maconha, os policiais foram até o endereço onde a droga seria entregue, porém o suspeito que aguardava a carga percebeu a aproximação das viaturas e conseguiu fugir do local.

No imóvel, os policiais localizaram mais drogas e uma espécie de acampamento que seria usado pelo suspeito para fazer porções dos entorpecentes.

