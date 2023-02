Polícia apreende 14 galos usados em rinha e encontra droga dentro de casa onde estava foragido, em RO

Dentro da casa havia um ringue, onde as rinhas de galos eram promovidas e assistidas pelo público. Suspeito foi levado para a delegacia e negou qualquer crime. Drogas são apreendidas e animais usados em rinhas resgatados após denúncia em Ariquemes

Uma denúncia anônima para informar o paradeiro de um foragido da Justiça ajudou a desarticular um esquema de tráfico de drogas e maus-tratos contra animais numa casa de Ariquemes (RO), no Vale do Jamari.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante a semana passada chegou ao conhecimento da central que um homem procurado da Justiça estava se escondendo em uma residência do Setor 2 na cidade.

A partir da denúncia, os militares passaram a vigiar o imóvel e presenciaram uma ação suspeita de venda de drogas.

Uma guarnição então entrou na casa e lá dentro foram encontradas várias porções de entorpecentes, como crack e cocaína.

Ringue usado por suspeitos em rinha de galo em Ariquemes

A ocorrência acabou desencadeando também para um flagrante de crime de maus-tratos contra animais. Isso porque os PMs encontraram 14 galos usados em rinha clandestina; todas as aves estavam trancadas em gaiolas.

Segundo a PM, dois dos galos estavam presos e expostos ao sol, em claro crime de maus-tratos. Na casa também tinha objetos usados no preparo para a briga entre os galos e um ringue, onde as rinhas eram promovidas e assistidas pelo público.

Um homem foi encontrado na casa e ele usava uma tornozeleira eletrônica. O suspeito negou que cometia os crimes ambientais e o tráfico de drogas, mas foi levado para a delegacia de Ariquemes.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi acionada e fez os autos de infração do caso; já os galos foram resgatados pela equipe e levados a um local para receber tratamento.

Vittorio Ferla