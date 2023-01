Polícia apreende 14 pés de maconha de 1,6 metro em casa de Igarapava, SP

Duas pessoas que estavam na residência foram detidas e levadas à delegacia. Segundo os policiais, droga estava cultivada e pronta para a venda. Casal é preso suspeito de plantar maconha no quintal de casa em Igarapava, SP

A Polícia Militar apreendeu 14 pés de maconha de 1,6 metros dentro de uma casa no Jardim Primavera em Igarapava (SP) na tarde desta segunda-feira (23).

Os pés estavam todos cultivados e prontos para a venda, segundo os policiais.

Um casal que estava na residência foi detido e levado para a delegacia. O homem de 39 anos tem passagens policiais por tráfico de drogas e já foi preso com defensivos agrícolas em Minas Gerais. A mulher, de 36, não possui passagens.

Ainda segundo os policiais, uma denúncia anônima levou as equipes até o local. Nenhuma outra planta foi encontrada na residência, apenas a maconha.

