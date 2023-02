Polícia apreende 2 toneladas de cocaína em Mogi das Cruzes

Policiais da Central Especializada de Repressão à Crimes e Ocorrências Diversas (CERCO) chegaram ao local depois de um trabalho investigativo. Um homem foi preso e equipamentos foram apreendidos. Parte da cocaína encontrada em galpão em Mogi das Cruzes

A Polícia Civil apreendeu 2 toneladas de cocaína em Mogi das Cruzes. Um homem foi preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Objetos usados no preparo do entorpecente também foram apreendidos.

Policiais da Central Especializada de Repressão à Crimes e Ocorrências Diversas (CERCO), da 7ª Delegacia Seccional de Itaquera, chegaram a um galpão na Estrada Velha do Pium na sexta-feira (10), depois de um trabalho investigativo.

A equipe soube que um galpão na Grande São Paulo era usado para o preparo, armazenamento e distribuição de drogas para diversos pontos, inclusive para a área central da Capital.

Os policiais fizeram uma breve campana em frente ao galpão em Mogi das Cruzes e abordaram um homem que deixava o imóvel. No local os policiais informaram que encontraram 2 toneladas de cocaína, objetos usados no preparado de entorpecentes e um veículo.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalista (IC), onde foi realizada perícia técnica. A ocorrência foi registrada como drogas sem autorização ou em desacordo e a autoridade policial representou pela prisão preventiva do indiciado à Justiça.

