Polícia apreende 350 kg de maconha enterrados em tambores na zona rural de Franca, SP

Ninguém foi preso. Ao todo foram 410 tijolos encontrados nas margens da Rodovia Tancredo Neves (SP-332). PM apreende mais de 300 kg de maconha em Franca, SP

A Polícia Militar de Franca (SP) apreendeu 350 kg de maconha na noite de terça-feira (24). A droga estava dividida em tabletes, escondida em tambores enterrados em uma mata às margens da Rodovia Tancredo Neves (SP-332). Ninguém foi preso.

Além da droga embalada, pronta para venda e consumo, os policiais encontraram pés de maconha. Uma denúncia anônima levou a Força Tática ao local, na altura do quilômetro 8 da rodovia, que fica na zona rural da cidade.

Com a ajuda de cães farejadores, ao todo, os policiais encontraram 410 tijolos de droga enterrados.

O material foi apreendido e levado para a Central de Polícia Judiciária. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Policiais encontram 410 tijolos de maconha escondidos em tambores enterrados zona rural de Franca, SP

Reprodução/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi