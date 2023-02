Polícia apreende 375 mil maços de cigarros contrabandeados e prende homem em Charqueada

A abordagem aconteceu na Rodovia Carlos Mauro (SP-191). Polícia Rodoviária apreende 375 mil maços de cigarros contrabandeados e prende homem

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem e apreendeu 375 mil maços de cigarros contrabandeados na noite desta quarta-feira (22), em Charqueada (SP). A abordagem aconteceu na Rodovia Carlos Mauro (SP-191).

Os policiais abordaram o caminhão que circulava pela rodovia entre São Pedro e Charqueada e, durante a fiscalização, encontrara 750 caixas de cigarro. Conforme a corporação, os produtos eram provenientes do Paraguai.

O motorista do caminhão relatou que pegou a carga em Londrina (PR) e levaria para São Paulo. Os maços de cigarro foram apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal em Piracicaba. O homem foi preso.

