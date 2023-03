Polícia apreende 378 carteiras de identidade e mais de 30 cartões de crédito falsos em casa em Natal

Policiais Civis da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Natal (Defur) cumpriram mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Nossa Senhora de Nazaré. Material foi apreendido em residência na Zona Oeste da cidade

Divulgação

A Polícia Civil apreendeu na manhã desta segunda-feira (13) mais de 30 cartões de crédito e 378 carteiras de identidade falsificados em uma residência no bairro Nossa Senhora de Nazaré, na Zona Oeste de Natal.

Os policiais da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Natal (Defur) cumpriram um mandado de busca e apreensão. Ninguém foi preso na ação.

Os cartões de crédito tinham um nome diferente em cada um deles. Além das carteiras de identidade encontradas, ainda havia outras 53 em produção.

Foram encontrados ainda na residência papéis para confecção de identidades e fotos 3×4 diversas, cinco maquinetas de cartão de crédito e mais de 20 relógios.

A Defur informou que vai continuar invesitgando o caso. O material foi apreendido e recolhido para análise.

