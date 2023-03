Polícia apreende adolescente suspeito de atuar em espancamento de rapaz com Síndrome de Down em Jaguariúna

Vítima seguia internada em estado grave no Hospital PUC-Campinas. Comerciante de 27 anos, principal suspeito das agressões, foi preso na semana passada. Agressão ocorreu na Rua Amazonas, em Jaguariúna

A Polícia Civil de Jaguariúna (SP) informou que apreendeu, nesta segunda-feira (6), o adolescente de 17 anos suspeito de participar do espancamento de um rapaz de 35 anos que possui Síndrome de Down. Na quinta-feira (2), a corporação já havia prendido o comerciante de 27 anos suspeito do crime.

Segundo a polícia, o jovem apreendido foi encaminhado para uma unidade da Fundação Casa. Já o comerciante, que teve a prisão temporária decidida, responderá por tentativa de homicídio qualificada, corrupção de menores, falsa comunicação de crime e entrega de veículo à pessoa não habilitada.

A vítima do espancamento segue internada, até esta publicação, no Hospital PUC-Campinas, onde passou por cirurgia. Em entrevista à EPTV na sexta (3), a família revelou que corre o risco de sequelas – assista no vídeo abaixo.

Aos 82 anos, a mãe da vítima lamenta o caso e conta como é a relação deles. “Eu amo todos os meus filhos, mas ele é meu braço direito”, diz Elvira Rodrigues.

Investigação

No dia da agressão, o comerciante havia dito que a vítima teria tentado estuprar uma jovem, mas essa motivação foi descartada na investigação, que apurou que o autor tinha desavença com o agredido por um furto de bebida em seu estabelecimento.

Na data do caso, a Guarda Municipal encontrou o comerciante segurando a vítima ao chão. O suspeito alegou que os agressores eram dois motoristas por aplicativo e negou que tivesse batido na vítima.

Segundo a Polícia Civil, P.M.M., de 27 anos, agiu na companhia de um adolescente de 17 anos, e os dois praticaram as agressões com o taco de beisebol de metal. Foi apurado que a vítima, após estar desacordada, ainda recebeu diversos chutes na cabeça.

Os investigadores apuraram ainda que o agressor repassava seu veículo locado para o adolescente efetuasse transporte por aplicativo, e que o menor ainda teria participado de outros atos ilícitos em sua companhia.

