Polícia apreende adolescentes suspeitos de furtos em condomínios de alto padrão em Bauru

Três adolescentes suspeitos de terem participado de uma série de furtos em condomínios foram apreendidos na favela do Jardim Europa. Forma de atuação foi a mesma: os criminosos abrem um buraco no muro para acesso ao lado interno. Grupo foi identificado em furto em condomínio de Bauru (SP)

A Polícia Civil de Bauru (SP), através do Setor de Investigações Gerais da CPJ (Central de Polícia Judiciária), apreendeu três adolescentes suspeitos de terem participado de uma série de furtos em condomínios de alto padrão na zona sul da cidade.

Nas apreensões, realizadas na sexta-feira (24), um dos menores foi identificado como integrante de um grupo que invadiu um residencial na última quinta-feira (23).

De acordo com a Polícia Civil, neste registro, ao menos cinco homens participaram da ação. Câmeras de segurança registraram a chegada do bando, que levou garrafas de vinho e whisky, além de R$ 250 em dinheiro de uma das casas.

Nas imagens, é possível ver a chegada dos criminosos, que percorrem a lateral do condomínio. Após perceberem a presença de câmeras, os criminosos vão até elas para mudá-las de posição. Todos usavam casacos e capuzes, dificultando a identificação.

Onda de furtos em condomínios assusta moradores em Bauru

Para conseguir entrar no local, eles abriram um buraco no muro do condomínio. No momento do crime, não havia ninguém na casa. As câmeras e a percepção dos funcionários evitaram que mais produtos fossem levados.

Outro adolescente foi apontado como participante da série de quatro furtos a condomínios que acontecem desde o fim de janeiro em Bauru. Um terceiro indivíduo também foi apreendido.

Ele estava com os outros dois no momento em que os policiais realizaram as apreensões, realizadas na favela do Jardim Europa. Drogas também foram encontradas e vários objetos apreendidos, dentre eles celulares, relógio e roupas.

De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar registrou ocorrências de furtos ainda durante o carnaval em outros dois condomínios de alto padrão.

Em um dos casos, cerca de 10 pessoas entraram em dois imóveis e levaram diversos produtos, como televisores, joias, notebooks, roupas e celulares. A forma de atuação foi a mesma – abrindo um buraco no muro para acesso ao lado interno.

A polícia informou que trabalha com a possibilidade dos crimes serem praticados pelo mesmo grupo.

Parte dos produtos furtados nos condomínios de alto padrão em Bauru foi recuperado pela Polícia



