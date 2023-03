Polícia apreende anabolizantes e remédios controlados em laboratório ilegal na Grande Florianópolis

Recolhimento das substâncias aconteceu em uma ação que cumpriu seis mandados de busca contra o grupo suspeito de vender os produtos. Ação foi conduzida pela Delegacia de Combate às Drogas e do Núcleo de Inteligência de Florianópolis

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil descobriu um laboratório para produção ilegal de anabolizantes em São José, na Grande Florianópolis, na quarta-feira (1º). A apreensão das substâncias aconteceu em uma ação que cumpria seis mandados de busca e apreensão contra o grupo suspeito de vender os produtos. Ninguém foi preso.

Conforme a Polícia Civil, o material apreendido ultrapassa R$ 500 mil. Entre os materiais, foram encontrados medicamentos controlados, conhecidos também como ‘tarja preta’.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Conforme o delegado Walter Loyola, responsável pela ação, o laboratório funcionava em uma extensão de uma loja onde os produtos eram comercializados.

“Além de produzir, ele [suspeito] também importava, pois foram encontradas caixas que eram provenientes de Minas Gerais e do Paraguai”, detalha.

Associação de SC pode usar maconha como tratamento médico

Denúncia revela almoço em canil e transporte de funcionários em baú de caminhão

Conforme o investigador, um inquérito está em curso e investiga a venda dos materiais. Além da Delegacia de Combate às Drogas e do Núcleo de Inteligência da Capital, a Guarda Municipal de Florianópolis auxiliou na operação.

Polícia encontra laboratório de anabolizantes

Polícia Civil/Divulgação

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Ferla