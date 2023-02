Polícia apreende armas falsas escondidas com paciente internado no HC de Botucatu

Artefatos estavam dentro do armário do quarto. Homem de 50 anos é investigado por crime de ameaça com arma de fogo. Polícia apreende simulacros de armas escondidos com paciente internado no HC de Botucatu

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil apreendeu duas armas falsas que estavam escondidas com um paciente internado no Hospital das Clínicas (HC) de Botucatu (SP), nesta terça-feira (14).

De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o homem de 50 anos havia praticado crime de ameaça com arma de fogo contra uma pessoa antes de dar entrada no hospital.

Após receber denúncia da ameaça, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. No entanto, nada de ilícito foi encontrado.

Com a informação de que o homem estava internado no HC, a equipe policial se deslocou até a unidade e identificou o paciente. Dentro do armário do quarto, foram encontrados dois simulacros de arma de fogo escondidos entre os pertences do homem.

Os artefatos foram apreendidos e levados à delegacia para os procedimentos da polícia judiciária. O homem, que permanece internado, vai responder por ameaça com arma de fogo.

Em nota, o HC informou que acompanha o caso e está à disposição das autoridades para esclarecimentos e informações necessárias para a investigação.

Homem havia praticado crime de ameaça com arma de fogo antes de dar entrada no hospital

Polícia Civil/Divulgação

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi