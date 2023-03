Polícia apreende carga de cigarros contrabandeados após encontrar carreta tombada no RN

Apreensão aconteceu na manhã desta sexta-feira (24) em Macau. Nenhum suspeito foi preso. Carga de cigarros contrabandeados e carreta tombada foram encontradas às margens de rio em Macau

Polícia Civil/Divulgação

Policiais civis do Rio Grande do Norte apreenderam uma carga de cigarros contrabandeados, na manhã desta sexta-feira (24), após encontrarem uma carreta tombada em Macau, na região da Costa Branca potiguar. Nenhum suspeito foi preso.

O caminhão era usado para transportar a carga ilegal. Ainda de acordo com a corporação, o carregamento estava sendo monitorado e a polícia tinha informações de que o material seria distribuído na região.

Pela manhã, a carreta foi encontrada tombada as margens de uma salina e quando a polícia chegou, não havia mais ninguém no local.

A carga apreendida foi encaminhada para a Receita Federal, após a realização dos procedimentos cabíveis, e a Polícia Federal (PF) prosseguirá com as investigações. A quantidade de cigarros apreendidos não foi informada.

Carga de cigarros contrabandeados é encontrada em margem de rio no RN

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vittorio Ferla