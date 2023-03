Polícia apreende carro furtado há quase 10 anos e diversas armas de fogo em Ubatuba, SP

Caso aconteceu na última sexta-feira (10) no bairro Sertão do Ubatumirim. Ninguém foi preso. Armas e munições apreendidas pela Polícia Ambiental

Divulgação/PM Ambiental

A Polícia Militar Ambiental apreendeu, na última sexta-feira (10), um carro furtado, 10 armas de fogo e centenas de munições em Ubatuba (SP). A apreensão aconteceu no bairro Sertão do Ubatumirim.

De acordo com a polícia, foram apreendidas 10 armas de fogo, sendo que a maioria eram espingardas de diversos calibres e supostamente utilizadas para a caça de animais na região. Além das armas, os policiais também encontraram um carro que havia sido furtado em Caçapava (SP) em 2014 e mais de 320 cartuchos intactos.

Os policiais chegaram ao local após uma denúncia sobre a caça e o comércio de animais silvestres na área de conservação do Parque Estadual Serra do Mar.

Diante das denúncias, os PMs se posicionaram estrategicamente em pontos específicos das trilhas e começaram as buscas pela mata. Após 30 minutos, os militares encontraram um rancho de madeira que, segundo a denúncia, era utilizado para a extração de palmitos e caça de animais.

Rancho foi encontrado pelos militares

Divulgação/PM Ambiental

Ninguém foi encontrado no local. No entanto, após consulta a vizinhos, os militares descobriram que o rancho pertencia a um homem. Ao chegar na residência do rapaz, os agentes foram recebidos pela esposa dele, que se negou a passar informações. Segundo a mulher, o homem havia ido à região central da cidade pagar contas.

Na casa, os equipes encontraram um tambor escondido. No tambor, foram encontradas as armas de fogo e as munições. Como a esposa não forneceu nenhum dado, os policiais tiveram que consultar as placas dos veículos que estavam estacionados na casa e descobriram que um dos carros havia sido furtado em 2014, na cidade do Vale do Paraíba.

Como o homem não foi encontrado, os objetos foram apreendidos. O boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de Ubatuba e também foi feito um auto de infração ambiental com valor de multa de R$ 840, além da elaboração de um termo de demolição do rancho. Ninguém foi preso.

Vittorio Ferla