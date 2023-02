Polícia apreende carros de luxo em Campinas em operação contra fraudes fiscais; quadrilha pode ter desviado R$ 500 milhões

Sete mandados de busca foram cumpridos na metrópole, com Porsche e Mercedes entre as apreensões, e um em Paulínia. Ao todo, policiais cumpriram 27 ações judiciais em cinco estados. Operação contra crimes fiscais cumpre mandados em Campinas e Paulínia

A Polícia Civil de Campinas (SP) apreendeu nesta terça-feira (14) dois carros de luxo durante uma operação contra uma quadrilha suspeita de cometer fraudes fiscais com desvios e prejuízo de R$ 500 milhões aos cofres públicos de todo o país. Ao todo, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Minas Gerais (veja abaixo todas as cidades).

Destas ordens judiciais, sete foram cumpridas em Campinas, com uma Porsche e uma Mercedes entre as apreensões. Outro mandado de busca foi cumprido em Paulínia (SP). Ninguém foi preso.

Porsche apreendida em Campinas

Polícia Civil

Mercedes apreendida em Campinas

Polícia Civil

Operação Alumidas

A Operação Alumidas visa combater um esquema criminoso de fraude tributária estruturada, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

As investigações, iniciadas pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) de Mato Grosso do Sul, apontaram que as empresas investigadas faziam pagamentos e recebimentos envolvendo empresas laranjas, com o intuito de serem responsabilizadas por eventuais autuações fiscais, dificultando a identificação dos reais beneficiários pelas fraudes.

Envolvidos na operação de hoje chegaram a ser investigados em outras operações, como a Blindagem Metálica, ocorrida em setembro de 2021, além de terem sido autuados em outras oportunidades.

A ação foi realizada em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda de MS (Sefaz), Ministério Público do Mato Grosso do Sul, Policia Civil de São Paulo e Receita Federal do Brasil.

Operação foi deflagrada em cinco estados

Reprodução

27 mandados de busca e apreensão

São Paulo (13 mandados)

Capital

Guarulhos

Campinas

Bragança Paulista

Paulínia

Mato Grosso do Sul (11 mandados)

Campo Grande

Paranaíba

Sete Quedas

Rio de Janeiro (1 mandado)

Capital

Pará (1 mandado)

Belém

Minas Gerais (1 mandado)

Belo Horizonte

Vittorio Rienzo