Polícia apreende computadores e celulares de homem investigado por armazenar conteúdo de abuso sexual de menores em Marília

As apreensões ocorreram em Marília, em um endereço ligado ao suspeito. O material foi encaminhado para o núcleo da Polícia Civil de Bauru (SP), que irá realizar uma perícia criminal completa nos arquivos. Polícia apreendeu material com suposto conteúdo de exploração sexual infantil e estupro de vulnerável, em Marília (SP)

A Polícia Civil de Marília (SP) apreendeu, nesta quinta-feira (30), computadores e celulares de um homem investigado por armazenar conteúdo de exploração sexual infantil e estupro de vulnerável.

De acordo com a corporação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em um endereço do suspeito, no bairro Palmital, em Marília.

A investigação, que teve início após uma denúncia, apontou que o homem teria armazenado conteúdo envolvendo os crimes de exploração sexual infantil e estupro de vulnerável.

Ainda segundo a Polícia, o suspeito não foi preso, pois a perícia não conseguiu concluir a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos na residência.

O material foi encaminhado para o núcleo da Polícia Civil de Bauru (SP), que irá realizar uma perícia criminal completa nos arquivos.

O caso segue em investigação.

