Polícia apreende droga e material utilizado para o tráfico de drogas em Campos

Agentes do 8º BPM também apreenderam materiais usados para a endolação de drogas. Apreensão de drogas e material para endolação ocorreu no Suvaco da Cobra, em Campos, neste domingo (5)

Uma ação dos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de material utilizado para o tráfico de drogas na comunidade Suvaco da Cobra, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, neste domingo (5).

Após receberem informações sobre um local utilizado para a endolação de material entorpecente, os policiais se dirigiram ao endereço indicado e conseguiram localizar e apreender 52 buchas de maconha, 26 pinos de cocaína, duas balanças de precisão e cerca de 1000 eppendorf’s, utilizados para endolação de drogas.

Após a apreensão do material, os policiais se dirigiram à 146ª DP, onde o material foi apresentado e permaneceu apreendido.

