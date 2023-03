Polícia apreende fuzil deixado às margens de rodovia em Franca, SP

Arma de uso restrito foi achada na Rodovia Ronan Rocha após denúncia à Polícia Militar. Delegado suspeita que armamento tenha sido furtado ou roubado de CAC. Arma de uso restrito da polícia é encontrada em rodovia de Franca, SP

A polícia apreendeu um fuzil calibre 556 deixado às margens da Rodovia Ronan Rocha em Franca (SP) na quinta-feira (23). Segundo o delegado Márcio Murari, titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a arma está com a numeração suprimida, para dificultar a identificação da origem dela.

Policiais militares localizaram a arma próximo a uma plantação na altura do quilômetro 26 após uma denúncia anônima. A suspeita é que ela tenha sido roubada ou furtada de um CAC, sigla para o certificado de registro concedido a colecionadores, atiradores desportivos e caçadores.

A arma, segundo Murari, tem alto poder de destruição.

“É um fuzil utilizado em guerras pelas Forças Armadas e pelas forças de segurança. Por sorte, os PMs receberam a informação e localizaram essa arma porque poderia muito bem estar nas mãos de bandidos. Uma arma dessa em Franca e na mão de bandidos poderia trazer muita preocupação a nós e aos cidadãos”, diz o delegado.

Rodovia Ronan Rocha em Franca, SP

Reprodução/EPTV

Segundo Murari, nos últimos meses, dois furtos de armas do mesmo tipo foram registrados na região de Franca. “Encaminhamos o fuzil para a perícia para identificar esse número suprimido, para saber se ele é produto de furto na região ou de outra.”

O delegado disse que caso o responsável seja identificado e comprove a autorização para a posse, o fuzil pode ser devolvido ao dono.

“Mas se conseguirmos a numeração da arma e ela não tiver dono identificado, for uma arma que veio do Paraguai, ela poderá, no futuro, pertencer aos quadros da polícia.”

Murari diz que denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e 181.

Fuzil calibre 556 foi apreendido às margens da Rodovia Ronan Rocha em Franca, SP

Divulgação

