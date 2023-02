Polícia apreende mais de 200 bovinos após golpe do falso depósito em Itaqui; ninguém foi preso

Segundo o delegado Flávio Martins, de Itaqui, o valor total que deveria ser pago pelos animais seria de R$ 525 mil. Polícia apreendeu 221 bovinos que haviam sido obtidos através de um golpe em Itaqui

A Polícia Civil apreendeu 221 bovinos em uma propriedade às margens da BR 472, em Itaqui, na Fronteira Oeste do RS. De acordo com a investigação, os animais foram obtidos por meio de estelionato.

Ninguém foi preso, já que o suposto autor do crime não estava mais em situação de flagrante, aponta o delegado Flávio Martins, de Itaqui, responsável pelo caso.

De acordo com a polícia, duas vítimas procuraram as autoridades após perceberem que haviam caído no “golpe do falso depósito” e não tinham recebido o dinheiro relativo à venda do gado.

Segundo o delegado, o valor total que deveria ser pago pelos animais seria de R$ 525 mil. Os animais voltaram à posse dos antigos donos, que passam ser fiéis depositários (ou seja, ficam sob posse dos bovinos durante o processo judicial).

Golpe do falso depósito

No golpe do falso depósito, o estelionatário deposita, no caixa eletrônico, um envelope supostamente contendo os valores devidos. O caixa eletrônico emite um extrato do depósito do envelope com os valores, a confirmar. O estelionatário apresenta este comprovante de depósito para a vítima mas não informa que o conteúdo do envelope ainda vai ser confirmado pelo banco. A vítima realiza a entrega da mercadoria mas não recebe o dinheiro.

“A melhor forma de se proteger é somente entregar a mercadoria após confirmar que o dinheiro entrou na conta do vendedor”, diz o delegado.

