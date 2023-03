Polícia apreende mais de 300 mil maços de cigarro contrabandeados em Santa Cruz do Rio Pardo

Produtos estavam escondidos em meio embalagens plásticas, dentro de baú de caminhão com placas de Maringá (PR). Motorista foi preso em flagrante. Polícia apreende cerca de 350 mil maços de cigarro contrabandeados em Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

Polícia Rodoviária/Divulgação

Cerca de 350 mil maços de cigarro contrabandeados foram apreendidos na madrugada deste sábado (11) na Rodovia João Batista Cabral Renó (SP-225), em Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, os produtos, sem nota fiscal, estavam escondidos em meio a uma carga de embalagens plásticas, dentro do baú de um caminhão com placas de Maringá (PR).

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhado à Cadeia Pública de São Pedro do Turvo (SP), onde aguardará por audiência de custódia.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal (PF) de Marília, que vai investigar o caso.

Polícia Rodoviária/Divulgação

