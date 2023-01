Polícia apreende máquinas caça-níqueis em operação de combate a jogos de azar em Natal

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi desempenhada no bairro do Alecrim e visa o combate da prática ilegal de explorar jogo de azar em local acessível ao público. Material foi apreendido pelos policiais durante operação

Divulgação/Polícia Civil

Um estabelecimento comercial da Zona Leste de Natal foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (26). No local, os agentes de segurança apreenderam 10 máquinas caça níqueis e conduziram duas pessoas à delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi desempenhada no bairro do Alecrim e visa o combate da prática ilegal de explorar jogo de azar em local acessível ao público.

Além dos equipamentos, foram apreendidos R$ 650 no local, onde funciona um bingo. Na delegacia, os dois prestaram depoimentos e foram liberados em seguida.

De acordo com o código penal, a exploração de jogos de azar é passível de pena de prisão que vaira entre três meses e um ano, além da aplicação de multa.

